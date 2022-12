AMD Radeon RX 7900 XTX: Erste Benchmarks zeigen noch durchwachsene Leistung

AMD hat die Radeon RX 7900 XTX offiziell noch nicht veröffentlicht und auch die passenden Treiber für die Grafikkarten sind wohl noch nicht ausgerollt worden.

Nichtsdestotrotz ist ein Geekbench der Radeon RX 7900 XTX im Internet aufgetaucht, welcher die erste Leistung der Grafikkarte mit einer Taktfrequenz von 2,27 GHz aufzeigt. Die Radeon RX 7900 XTX erreicht in dem Benchmark 150.372 Punkte im OpenCL-Test und 91.652 Punkte in dem Vulkan-Test. Erreicht wurde das Ergebnis mit einer Asus-Grafikkarte in Verbindung mit einem AM Ryzen 9 7950X als Prozessor.

Bedingt durch das eher schlechte Abschneiden der Grafikkarte auf Niveau der AMD Radeon RX 6900, kann davon auszugehen sein, dass entweder die verwendeten Treiber kaum eine Leistungssteigerung aus der RDNA-3-Architektur herauskitzeln konnten oder es sich bei der Grafikkarte schlicht um einen Prototyp handelt, welcher nicht mit den finalen Leistungsdaten der Radeon RX 7900 XTX aufwarten kann.

Zum Release der Grafikkarte muss AMD noch einige Verbesserungen vornehmen, ansonsten kann die Radeon RX 7900 XTX kaum die bereits angekündigten 70 Prozent mehr Leistung als die Radeon RX 6950 XT erreichen. Wie bei neuen Grafikkarten-Generationen üblich, dürfte der Fokus bei der Optimierung der Grafikkarten aber vorerst auf der DirectX-Schnittstelle liegen und weniger bei der Optimierung von OpenCL und Vulkan, sodass vor allem bei neueren Spielen die errechneten Bilder pro Sekunde höher ausfallen als bei der Vorgängergeneration.

Erwartet wird, dass die Radeon RX 7900 XTX auf das Leistungsniveau einer GeForce RTX 4080 mit 16 Gigabyte kommt, wenn die Grafikkarte zu einem ähnlichen Preis in den Handel kommen sollte.