Google baut alternatives Bezahlprogramm für Android aus

Google testet in einem Pilotprojekt für einzelnen App-Anbietern die Möglichkeit verschiedene Bezahlmethoden zu anzubieten.

Der Musik-Streaming-Anbieter Spotify hat damit begonnen, eine überarbeitete Version der Android-App auszurollen, welche erstmals die Möglichkeit bietet, eine alternative Bezahlmethode zu Google Pay zu nutzen.

Spotify ist in einem Pilotprojekt, welches es App-Anbietern ermöglichen soll, auch eigene Bezahlmethoden seinen Kunden zur Verfügung zu stellen. Das Pilotprogramm wird als sogenanntes "User Choice Billing" (UCB) angeboten und soll künftig auch für andere App-Anbieter freigeschaltet werden. Bereits im März haben Spotify und Google eine Sondervereinbarung für die Nutzung des Dienstes mit anderen Bezahlsystemen geschlossen.

Mit Bumble soll nun eine weitere App in das UCB-Testprogramm aufgenommen werden, sodass die Dating-App in Kürze auch andere Bezahlmethoden als Google Pay anbieten kann. Bislang ging Google vehement gegen die Anbindung alternativer Bezahlmethoden vor und droht immer noch App-Anbietern, die nicht in dem Pilotprogramm sind mit einem Ausschluss aus dem Play Storen, wenn nicht das Google-Pay-System für die Bezahlung von Inhalten genutzt wird. Der Grund für die ablehnende Haltung zu anderen Bezahlprogrammen ist die hohe Provision von fast 30 Prozent, welche Google bei nicht Einhaltung entgeht. Bei der Nutzung alternativer Bezahlprogramme wird eine Provision von nur rund 26 Prozent fällig.

Der Druck auf Apple und Google für die Einführung alternativer Bezahlprogramme ist in den letzten Jahren stark gestiegen, da die aktuelle Haltung einer Monopolstellung gleichkommt und eine Integration von alternativen Bezahldienstleistern nicht vorgesehen ist. Sowohl Apple als auch Google argumentieren, dass die Sicherheitsbedenken bei alternativen Bezahlmethoden aktuell noch zu hoch wären, weshalb diese nicht integriert werden können.