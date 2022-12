Android: systemweite Lesemodus-App von Google vorgestellt

Die neue Lesemodus-App von Google ist vor allem für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, Blindheit oder Legasthenie entwickelt worden und ermöglicht durch die Anpassung des Kontrasts, der Textgröße sowie der möglichen Sprachausgabe des Bildschirminhaltes eine bessere Bedienbarkeit des Gerätes.

Das Besondere an der Lesemodus-App von Google ist die systemweite Integration, sodass diese auch in andern Apps sowie den internen Menüeinstellungen verwendet werden kann. Die Anpassungsmöglichkeiten der Lesemodus-App sind dabei sehr vierschichtig, zur Auswahl stehen neben der Vergrößerung des Textes auch die Änderung des Zeichen- und Zeilenabstandes oder die Möglichkeit, den aktuell angezeigten Text maschinell vorlesen zu lassen. Darüber hinaus bietet die Lesemodus-App sogar für Anwender ohne Einschränkungen einen praktischen Vorteil, da die in vielen Apps angezeigte Werbung für die einfachere Darstellung herausgefiltert wird.

Die Lesemodus-App kann für alle kompatiblen Geräten mit Android-Version 9 direkt über den PlayStore heruntergeladen werden. Die App wird direkt in den Einstellungen verknüpft und bietet standardmäßig rechts unten in der Navigationsleiste eine Bearbeitung der angezeigten Inhalte an.

Die Lesemodus-App soll zu allen handelsüblichen Apps kompatibel sein, allerdings gibt es Einschränkungen bei vielen Messengern, da diese oftmals ein selbst angepasstes Overlay nutzen, welches der Anwender schon nach seinen Wünschen anpassen kann. Offiziell wird der Lesemodus aktuell nur in den Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch angeboten, weshalb es bei der Nutzung in deutscher Sprache noch zu Problem kommen kann.