Telekom: 5G-Netz erreicht eine Abdeckung von 94 Prozent der Bevölkerung

Mit dem Betrieb von mehr als 80.000 Antennen für den 5G-Betrieb bietet die Deutsche Telekom das aktuell größte 5G-Netzwerk in Deutschland an. Während ein Großteil der Antennen lediglich den Standard bereitstellen, können erst 8.000 Antennen auch mit dem Frequenzband 3.600 MHz umgehen und damit auch eine höhere Geschwindigkeit im Vergleich zu dem 4G-Netzwerk liefern.

Die Deutsche Telekom prognostiziert, dass der Ausbau des 5G-Netzwerkes auch in den nächsten drei Jahren ähnlich erfolgreich fortgeführt werden kann und bis 2025 eine Netzabdeckung von 99-Prozent der Bevölkerung erreicht wird.

Darüber hinaus arbeitet die Telekom auch an dem Ausbau der Glasfaseranschlüsse in Deutschland. Bereits mehr als 5,2 Millionen Haushalte sollen bereits das schnelle Internet von der Telekom beziehen können, in den kommenden zwei Jahren soll die Anzahl der verfügbaren Anschlüsse auf über 10 Millionen fast verdoppelt werden.

Auf dem Telekom-Netzetag wurde ebenfalls ein kleiner Ausblick auf die Zukunft mit dem 6G-Netz gegeben. Die Technologie befindet sich laut der Telekom zwar noch in einem frühen Entwicklungsstadium, mit zwei Forschungsprojekten sowie Partnern aus der Industrie und Wissenschaft möchte das Unternehmen aber auch bei dem kommenden Standard eine Vorreiterrolle übernehmen.

Als ein weiterer wichtiger Punkt bei der zukunftsorientierten Entwicklung des Unternehmens wird dabei auch der Stromverbrauch des Netzwerkes angesehen, welcher 2024 im Vergleich zu 2020 um zehn Prozent gesenkt werden soll.