Linux erreicht nach 30 Jahre erstmals 3 Prozent Marktanteil bei den Desktop-Betriebssystemen

Laut der aktuellen Statistik von StatCounter wird das freie Betriebssystem Linux auf rund 3 Prozent aller Desktop-Systemen weltweit verwendet.

{ad_inline}Während das freie Betriebssystem Linux im Serverbereich einen Großteil des Marktes für sich beanspruchen kann, wird das Betriebssystem für Desktop-PCs kaum genutzt. Durch die Verwendung von immer mehr Geräten mit vorinstallierten Linux-Distributionen könnte das freie Betriebssystem aber in Zukunft eine größe Rolle auch bei Desktop-Systemen einnehmen.

Die aktuelle Statistik von StatCounter für die Betriebssysteme bei Desktop-PCs zeigt, dass Windows mit einem Marktanteil von 68 Prozent weiterhin eine dominierende Marktstellung einnehmen. Gefolgt von macOS mit einem Marktanteil von 21 Prozent. Selbst ChromeOS kommt auf einen Marktanteil von aktuell 4 Prozent und liegt damit vor Linux, welches mit 3 Prozent zusammengefasst wird.

Dennoch stellen die nun erreichten 3 Prozent Marktanteil einen Rekord für das freie Linux-Betriebssystem in der Statistik für Desktop-Betriebssystem dar. Als einer der Gründe für den leichten Zuwachs bei Linux als Desktop-Betriebssystem werden dabei die neuen, leistungsstarken Handhelds wie das SteamDeck genannt. Auch wenn die Spielkonsolen im eigentlichen Sinne keine Desktop-Systeme darstellen, werden sie mit in dieser Statistik geführt. Dank der immer größeren Unterstützung von Spielen für Linux und auch die Bereitschaft der Entwickler systemspezifische Anpassungen vorzunehmen, erfreut sich Linux aktuell als Gaming-Alternative zu Windows. Bereits mehr als 75 Prozent der in Steam gelisteten Spiele sind auf dem SteamDeck und damit auf einer Linux-Distribution spielbar.

{vgwid}e18cbbcacdc54e69b2ad1806c0a45cdd{vgwide}