Störung im O2-Netz: 5G-Netz nicht verfügbar

In den letzten Tagen soll es vermehrt zu Problemen in Verbindung mit dem 5G-Netz bei O2 gekommen sein.

Einige Kunden sind dabei nicht in der Lage sich in das 5G-Netz einzuwählen, obwohl die entsprechende Funktion im Vertrag gebucht wurde und das 5G-Netz als verfügbar angezeigt wird. Laut dem Mutterkonzern Telefónica sei das Problem bereits erkannt worden und betrifft vornehmlich Kunden, welche eine SIM-Karten-Umbenennung oder Aktivierung von Multicard- und Connect-Tarifen nutzen. Das Unternehmen arbeitet bereits an einer Lösung des Problems. Als Überganslösung wird betroffenen Kunden empfohlen die 5G-Option in der "Mein-O2-App" abzuwählen und anschließend direkt neu zu bestellen, dies dürfte die Probleme beheben. Nach Angaben von Telefónica soll das 5G-Netz von O2 nach der erneuten Buchung innerhalb weniger Minuten wieder zur Verfügung stehen.

Wie verschiedene Berichte im Internet allerdings bestätigen, scheint dieser Lösungsansatz nicht für alle Kunden zu funktionieren. Viele Kunden können auch nach der erneuten Aktivierung der 5G-Funktion in dem eigenen Tarif das Netz nicht ordnungsgemäß nutzen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Funktion in der App des Anbieters oder über die Webseite im Kundenbereich deaktiviert und wieder aktiviert wird. Betroffen sind wohl vor allem Kunden, welche erst vor kurzen einen Neuvertrag oder eine Vertragsverlängerung bei O2 abgeschlossen haben.

Telefónica gibt an, dass für jeden Kunden, welcher sich bei der Hotline meldet, ein eigenes Ticket aufgemacht wird, welche dann der Reihe nach bearbeitet werden, weshalb die Lösung des Problems sich noch etwas hinausziehen könnte. Telefónica und O2 bitten die Kunden deshalb um etwas Geduld.