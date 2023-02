Windows 11: Einstellung der RGB-Beleuchtung künftig direkt aus dem Betriebssystem heraus?

Microsoft hat in der aktuellen Insider-Version von Windows 11 eine neue Funktion versteckt, welche die Personalisierung der Beleuchtung ermöglichen soll.

Wie die Kollegen von Deskmodder entdeckt haben, arbeitet Microsoft aktuell an einer Möglichkeit, die Beleuchtung verschiedener RGB-Geräte zentral über das Betriebssystem zu steuern.

Während bislang eine Reihe von Software-Programmen von den verschiedenen Herstellern der einzelnen Geräte, den Mainboard-Herstellern, als auch Drittanbietern für die Einstellung und Synchronisation einer PC-Beleuchtung zur Verfügung stehen, könnte diese Funktion künftig wohl auch direkt von dem Betriebssystem übernommen werden.

In der aktuellen Insider-Version 25295 von Windows 11 wird unter den Einstellungen, Personalisierung nach Aktivierung der verstecken Funktion "41355275" und "35262205" der Unterpunkt "Lightning" integriert. In diesen Einstellungen werden dann die unterstützen Geräte "Lightning devices" aufgeführt. Als Beispiel wird das Stream Deck MK.2, ein Gaming Keyboard oder auch das ROG Strix Headset aufgeführt. Neben der Helligkeit, dem eigentlichen Effekt, der Farbe kann die Beleuchtung dann auch direkt an die Windows-Farbe angeglichen werden.

Darüber hinaus hat Microsoft auch erweiterte Funktionen für die Zwischenablage mit "Windows-Taste+V" eingeführt. Die Zwischenablage kann nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden, sodass Informationen wie das aktuelle Datum, die eigene Adresse oder auch die Telefonnummer schnell zur Verfügung stehen.

Für die Aktivierung der neuen Funktionen von Windows 11 in der Insider-Version 25295 wird das ViVe-Tool benötigt, welches über GitHub zur Verfügung gestellt wird.