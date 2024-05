ABSURD: ASUS will 3758 Dollar für Reparatur des 12VHPWR-Anschluss einer GeForce RTX 4090

Herstellersupport ist für viele PC-Kunden ein rotes Tuch, was sich ASUS aber wohl gerade geleistet hat, ist an Absurdität kaum noch zu überbieten!

Ein Reddit User aus Kanada berichtet gerade auf Reddit von seinen sehr abenteuerlichen Erfahrungen mit dem ASUS Support, der schön darlegt was bei den Herstellern zum Teil gehörig schief läuft.

Der Nutzer kaufte eine ASUS RTX 4090 WHITE OC Grafikkarte für 2799 $CAD. Die Karte funktionierte einwandfrei, aber nach etwa zwei Wochen stellte er fest, dass am Stromanschluss der Grafikkarte die Haltenase abgebrochen war. Aufgrunds der vielen Probleme, die mit dem PCIe 12VHPWR-Anschluss bekannt sind, wenn der Stecker nicht richtig gehalten wird, hat sich der User auf Anraten eines lokalen Händlers dazu entschlossen eine RMA mit dem ASUS Support durchzuführen.

Soweit scheint noch alles normal, aber als der User dann den Kostenvoranschlag von ASUS für die Reparatur erhielt, eskalierte die Sache. Denn bei ASUS war man offenbar der Ansicht, dass der Austausch des 12VHPWR-Anschluss an einer Grafikkarte Reparaturkosten in Höhe von 3758 $CAD verursacht.

Das ist insofern besonders verrückt, weil die Karte selbst deutlich weniger gekostet hat. Es wäre also zum einen deutlich billiger sich direkt eine neue Karte zu kaufen und zum anderen ist der Austausch einen Stromanschluss an so einer Karte eher eine Bagatelle, wenn die Platine nicht beschädigt ist. Mehr als 100 $CAD sollte so eine Reparatur inklusive Versand und allem eigentlich nicht kosten.

Um das Ganze Problem zu lösen musste sich der User erst einmal bis zum ASUS CEO hochkämpfen, wo dann nach mehreren Schritten zuvor doch noch im Sinne des Kunden gehandelt wurde. Das allerdings nicht schon auf unteren Stufen aufgefallen ist, das dieses Angebot zu einer Eskalation führen wird, ist absolut unverständlich.

ASUS bot am Ende an den Kaufpreis der Karte zu erstatten. Allerdings erst, nachdem man es zuvor mit einem Rabatt von 30% auf den Preis probiert hat. Die ganze Geschichte ist im pcmasterrace subreddit zu finden inklusive mittlerweile fast 800 Kommentare.