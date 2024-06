Die drei führenden Speicherhersteller – Samsung, Micron und SK Hynix – befinden sich in einem Wettlauf, um als Erste den neuen GDDR7-Speicher auf den Markt zu bringen. Während Nvidia in der Vergangenheit hauptsächlich auf Micron-Speicher für seine GPUs gesetzt hat, hat AMD verschiedene Anbieter genutzt, was die Konkurrenz umso spannender macht. Samsung und Micron haben bereits mit der Bemusterung ihrer GDDR7-Module begonnen, was darauf hindeutet, dass SK Hynix möglicherweise ein Quartal hinter seinen Konkurrenten zurückliegen könnte.

Die Verzögerung bei SK Hynix könnte bedeuten, dass die neuen Nvidia Blackwell- und AMD RDNA 4-GPUs möglicherweise ohne den GDDR7-Speicher von SK Hynix auf den Markt kommen werden. Samsung scheint aufgrund seiner frühen Ankündigung und Präsentation von GDDR7-Modulen auf der Nvidia-Entwicklerkonferenz im März in der Poleposition zu sein. Micron hat ebenfalls kürzlich bekannt gegeben, dass es mit der Bemusterung seiner GDDR7-Module begonnen hat.

Es bleibt abzuwarten, wann genau AMD und Nvidia ihre nächsten GPU-Generationen auf den Markt bringen und welchen Speichertyp sie verwenden werden. Es gibt Gerüchte, dass AMD möglicherweise bei GDDR6 bleibt, da es sich angeblich auf das mittlere Marktsegment konzentrieren wird, während Nvidia sehr wahrscheinlich GDDR7 einführen wird. Über Intels Pläne ist weniger bekannt, da seine Battlemage-GPUs zwar noch in diesem Jahr erwartet werden, aber nicht unbedingt in direkter Konkurrenz zu den High-End-Karten von Nvidia stehen werden.