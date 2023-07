MSI MEG Ai1300P PCIE 5 ATX 3 Netzteil im Test

MSI startet mit 1300 Watt und ATX3 durch!

Nach dem MSI MPG A1000G PCIE5 ATX 3 hatten wir direkt noch die Gelegenheit uns ein weiteres ATX3-Netzteil von MSI anzuschauen, das MSI MEG Ai1300P PCIE5. Ja diese Namen muss man sich erst einmal merken können, aber kurz gesagt ist das MEG, das wir uns in diesem Test vornehmen, die Luxusversion des MPG und das kleine "i" im Namen deutet darauf hin, dass wir es hier mit einem Netzteil mit Hardwareüberwachung zu tun haben.

War MSI bei Netzteilen bisher eher im Mittelklasse-Segment unterwegs, hat man den neuen ATX3-Standard nun gleich zum Aufstieg nach oben genutzt und präsentiert mit dem MEG Ai1300P PCIE5 ein 1300 Watt High-End-Netzteil, das ordentlich Dampf hat, aber auch mit einer ganzen Reihe von Features aufwartet.

Zunächst einmal ist das 80 Plus Platinum zertifizierte Netzteil ATX3 kompatibel und kann somit kurzzeitige Lastspitzen bis zu 2600 Watt abfangen. Das liegt weit über dem, was derzeit von High-End-Grafikkarten abgerufen wird.

Das Netzteil wird in zwei Varianten mit 1300 Watt (unser Testsample) und 1000 Watt angeboten. Angesichts der Ausstattung und des Preises ist es eher unwahrscheinlich, dass die Serie noch nach unten erweitert wird.

Optisch fällt das Netzteil mit seinen goldenen Einsätzen sofort ins Auge. Diese werden übrigens magnetisch gehalten und können so leicht entfernt werden. Gleiches gilt für die schwarzen Dreiecke mit dem Drachenlogo, die am Netzteil befestigt sind.

Das Design des Netzteils weist noch eine weitere Besonderheit auf. In dem 150x160 mm großen Gehäuse befindet sich nämlich seitlich versetzt nur ein 130 mm Lüfter. Das ist in dieser Leistungsklasse derzeit eher ungewöh

Weitere besondere Ausstattungsmerkmale des MEG-Netzteils sind das vollmodulare Kabelmanagement mit einzeln gesleevten Kabeln (außer 12VHPWR), die natürlich besonders bei Optikfreunden punkten.

Für Technik-Nerds ist wahrscheinlich eher die Hardwareüberwachung/Steuerung per Software interessant. Das Netzteil kann per Software ausgelesen und auch eingestellt werden. So ist ein Umschalten zwischen Single-/Multirail-Betrieb und auch die Einstellung des Lüfters möglich.

Hardwareseitig kommt ein LLC-Halfbridge-Design mit DCDC-Technologie zum Einsatz. 100% japanische Kondensatoren sollen für eine lange Lebensdauer sorgen, was sich dann auch in 10 Jahren Garantie widerspiegelt.

Die üblichen Schutzschaltungen sind natürlich mit an Board. Dass heißt Überlastschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Unterspannungsschutz, Überstromschutz und auch ein Überhitzungsschutz.

Software - MSI Center

Sobald das Netzteil über USB-C mit dem PC verbunden ist, kann man mit der Software MSI Center einige nette Spielereien durchführen. Besonders interessant ist die Überwachung der Leistungsaufnahme und die Einstellung des Multirail-Modus. In diesem Modus ist es nämlich möglich, sogar den Verbrauch der einzelnen Rails zu überwachen.

Da der 12VHPWR-Anschluss über eine eigene Rail läuft, kann man so tatsächlich den Stromverbrauch der Grafikkarte über die Zeit überwachen. Natürlich sind diese Messungen nicht absolut genau, aber das Netzteil kommt auf 0,5-1A an den tatsächlichen Wert heran.

Auch die gemessene Gesamtlast und die Effizienzwerte sind durchaus brauchbar, auch wenn sie auch schon mal besonders bei der Eingangsleistung um bis zu 50 Watt vom realen Wert abweichen können.

Die Lüftersteuerung kann per Software von semi-passiv auf manuell umgeschaltet werden, allerdings läuft der Lüfter dann konstant auf dem eingestellten Wert, was das Netzteil insgesamt eher lauter macht. Diese Option ist daher leider wenig sinnvoll.

12VHPWR Kabel und Anschluss

Das MSI MEG Ai1300P PCIE5 besitzt nicht nur einen nativen 12VHPWR Anschluss mit 600W Kabel, sondern hält noch eine weitere Überraschung bereit. Dem Netzteil liegt nämlich ein Kabel bei, mit dem auch ältere Karten mit zwei 8-Pin PCIe über den 12VHPWR Anschluss an das Netzteil angeschlossen werden können. Das Kabel teilt einfach den 12VHPWR Anschluss in zwei 8-Pol PCIe Anschlüsse auf.

Technische Details, Spezifikationen, Kabel und Lieferumfang

Spezifikationen Leistung Modell 1000 Watt 1300 Watt Leistung gesamt W 1000 1300 Peak Leistung W = = 12V-Gesamt A/W 83.3

1000 108.33

1300 12V-Rails 1 1 Leistung Multirail A - - Leistung 3.3/5V W gesamt 120 130 3,3V A 22 25 5V A 22 25 -12V A 0.3 0.3 5 V SB A 3 3





Kabelkonfiguration 1000 1300 Länge mm Typ Kabel x Stecker ATX 24-pin 600 flach/sleeve 1x1 1x1 EPS / ATX12V 4+4Pin 710 flach/sleeve 2x1 2x1 PCIe 5.0 - 12VPWHR

Leistung 650 rund 1x1

600W 1x1

650W 6+2-pin PCIe 600 flach/sleeve 6x1 6x1 2x 6+2-pin PCIe 600 flach/sleeve 1x2 1x2 SATA 500/150/150/150/150 flach/sleeve 4x4 4x4 Molex 500/150/150/150/150 flach/sleeve 1x4 1x4 Floppy an Molex 1 1

Für den Test des Netzteils nutzen wir die Lastverteilung, die nach der 80-Plus-Spezifikation für die verschiedenen Schienen vorgesehen ist. Dabei handelt es sich um eine symmetrische Verteilung, die alle Schienen gleichmäßig nach ihrer maximalen Leistung beansprucht.

Das Diagramm unten zeigt die genutzten Lasten im Vergleich zur maximal möglichen Ampere-Leistung. Diese Verteilung entspricht im Test 100% Last. 0 % Last bedeutet, dass das Netzteil mit jeweils 0 Ampere Einstellung am Load-Tester läuft und lediglich die Spannungen der einzelnen Schienen ohne zusätzliche Last gemessen werden. Es ist also an alle Schienen nur ein Voltmeter in Betrieb und das Netzteil läuft ansonsten im Leerlauf



Unser Test-Equipment

Gerade wenn es darum geht kleinste Unterschiede in der Effizienz zu bestimmen und so ein Netzteil qualitativ einordnen zu wollen, ist extrem teures professionelles Messequipment unabdingbar. Bei günstigen Messgeräten sind die Messtoleranzen so hoch, dass eine korrekte Einschätzung der Performance im Vergleich zu anderen Netzteilen kaum möglich ist. Gerade wo die Netzteile in den letzten Jahren immer enger zusammenrücken.

Wir werden In Sachen Testequipment direkt vom deutschen Chroma Service Center unterstützt. Chroma ist auf professionelles Testequipment zur Effizienzmessung spezialisiert und unterstützt uns mit Know-How in Sachen Messtechnik. Die Messtechnik von Chroma gilt im Bereich der Netzteilproduktion und Qualitätskontrolle als Referenz.

Unser Setup für die Netzteil-Tests ist von uns selbst zusammengestellt und besteht aus folgenden Komponenten:

Chroma 66202 Power Meter

Chroma High-Speed DC Loads bis 3600 Watt 10x Chroma 63303 a 300W 4x Chroma 63302 Dual Load a 2x100 W 1x Choma 63306 a 600W OPP/ OCP testing 4x Croma 63301 a 200 w in Reserve

Chroma AC Source 6420 2 KW

Chroma AC Source 61505 4 KW PLD-Simulation

Keysight 34460A 6,5 Digit Tisch-Multimeter zur Spannungskontrolle

4x Rigol DS1054Z Oszilloskop 4x4=16 channels

Fluke 80i-110s AC/DC-Stromzange (100 A) Inrush, Holdup etc.

weitere Messgeräte wie Low-Voltage-Differentialtasköpfe etc. sowie diverse Kleinteile, Anschlüsse, Adapter usw.

Das gesamte Testequipment ist unser Eigentum und wurde von uns selbst angeschafft. Es wird nicht von einem Netzteilhersteller bereitgestellt und wurde auch nicht von Netzteilherstellern gesponsert. Wir sind diesbezüglich also völlig unabhängig.