Microsoft überarbeitet Update-Mechanismus für Windows 11 mit neuen Checkpoints

Diese neuen Updates ergänzen die bereits bekannten kumulativen Updates, die seit der Einführung von Windows 10 verwendet werden.

In früheren Windows-Versionen, wie Windows 8 und älter, setzte Microsoft auf in sich geschlossene Update-Pakete. Dies führte dazu, dass bei einer Neuinstallation des Betriebssystems eine Vielzahl von Updates installiert werden musste, oft in mehreren Durchgängen. Mit Windows 10 führte Microsoft dann kumulative Updates ein, die alle zuvor veröffentlichten Patches für die jeweilige Version des Betriebssystems enthalten. Dieser Mechanismus wurde auch für Windows 11 beibehalten.

Die neuen kumulativen Checkpoint-Updates enthalten ebenfalls alle seit der Veröffentlichung der letzten Windows-Version bereitgestellten Patches oder seit dem letzten Checkpoint-Update. Microsoft verspricht, dass diese Änderung zu kleineren Update-Paketen führen wird, was den Update-Prozess effizienter gestalten soll.

Es ist jedoch möglich, dass zwischen zwei Windows-Versionen mehrere Checkpoint-Updates veröffentlicht werden. Dies könnte den Aufwand für Patches nach einer Neuinstallation von Windows erhöhen. Windows Update soll in solchen Fällen jedoch alle notwendigen Updates auf einmal installieren können, um den Prozess zu vereinfachen.

Für Nutzer von Windows Update, Windows Update for Business, Windows Autopatch oder Windows Server Update Services (WSUS) ändert sich nichts Wesentliches. Sie erhalten weiterhin alle Aktualisierungen automatisch, wie bisher.

Mit dieser Neuerung zielt Microsoft darauf ab, den Update-Prozess für Windows 11 zu optimieren und die Nutzererfahrung zu verbessern. Die Einführung der kumulativen Checkpoint-Updates ist ein weiterer Schritt in Richtung eines effizienteren und benutzerfreundlicheren Update-Mechanismus.