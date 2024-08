Intel enthüllt: Arrow Lake CPUs soll bis zu 100W weniger Strom verbrauchen?

Intel hat kürzlich in China eine exklusive Veranstaltung für Asus abgehalten, bei der einige vertrauliche Informationen ans Licht kamen. Ziel des Events war es, die Probleme mit den Raptor Lake CPUs zu erörtern und die Partner über den Nachfolger, Arrow Lake, zu informieren. Obwohl viele Details noch unbestätigt sind, gibt es einige interessante Neuigkeiten.

Die wichtigste Nachricht ist, dass die Arrow Lake Prozessoren angeblich 100 Watt weniger Strom verbrauchen sollen als ihre Raptor Lake Vorgänger, ohne dabei an Leistung einzubüßen.

Der hohe Stromverbrauch war bisher ein großes Problem für Intel, da die Alder Lake und Raptor Lake CPUs auf einem 10nm-Prozess basieren und gegen AMDs Zen 4 auf einem 5nm-Prozess antreten mussten. Intel behauptet, dieses Problem mit Arrow Lake gelöst zu haben, da diese Prozessoren auf dem neuen Intel 20A-Prozess basieren, der angeblich Spannungsprobleme beseitigt.

Zusätzlich wurde inoffiziell bestätigt, dass die Battlemage-GPUs noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen. Obwohl die genauen Spezifikationen noch nicht bekannt sind, wird vermutet, dass Intel mit diesen GPUs im mittleren Preissegment konkurrieren will. Es wird gemunkelt, dass Intel für Battlemage den 4nm-Prozess von TSMC nutzen wird, was sie wettbewerbsfähig gegenüber AMD und Nvidia machen könnte. Eine große Herausforderung für Intel wird es sein, namhafte Partner wie Asus, Gigabyte und MSI zu gewinnen, da dies mit den Arc Alchemist GPUs bislang nicht recht gelungen ist.

Schließlich wurde auch bekannt gegeben, dass das kommende Microcode-Update für die Raptor Lake CPUs die Übertaktungsfunktionalität nicht beeinträchtigen wird. Dies ist bemerkenswert, da das Update einen fehlerhaften Spannungsalgorithmus innerhalb der CPU korrigiert, was die Leistung hätte beeinträchtigen können. Das Update soll verhindern, dass gesunde CPUs im Laufe der Zeit instabil werden, wird jedoch bereits instabile CPUs nicht reparieren. Daher hat Intel die Garantiezeit für Raptor Lake CPUs um zwei Jahre verlängert, führt jedoch keinen Rückruf durch.