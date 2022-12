Corsair iCUE H150i RGB ELITE AIO-Wasserkühlung im Test

Weniger Kirmes, leisere Lüfter

Die Serie der AIO-Wasserkühlungen von Corsair hat in Form der iCUE H150i RGB ELITE weder einmal ein Facelift erhalten. Eingesetzt werden jezzt die neuen AF120 Elite Lüfter und dieses mal kommen sie ohne RGB daher. Das heißt damit deutlich weniger Beleuchtung für das neue Wakü-Modell und ein Display ist bei dieser Version ebenfalls nicht vorhanden. Das bringt nicht nur weniger Kirmes in den PC, sondern wirkt sich im Vergleich zu den teuren Display-Versionen wie der iCUE H170i ELITE LCD auch deutlich auf den Preis aus der attraktiver für alle wird, die weniger Wert auf RGB-Optik legen.

Neben der Kühlperformance wurde vor allem wegen der neuen Lüfter auf eine geringere Lautstärke im System geachtet. Etwas RGB darf bei all dem dennoch nicht fehlen, die Pumpenabdeckung lädt zu kleineren aber doch recht dezenten Lichtspielen im PC ein. Wir schauen uns heute die die 360-mm-Verison im Test heute genauer an, wie immer ist natürlich auch eine 240 und eine 280 mm Version verfügbar.

Die Corsair iCUE H150i RGB ELITE

Die Corsair iCUE H150i RGB ELITE ist eine klassische 360-mm-Kompaktwasserkühlung. Der schwarze Aluminiumradiator fasst standardmäßig drei 120-mm-Lüfter, diese werden mit Schrauben fixiert. Zwei 40 cm lange und gesleevte Schläuche gliedern sich sehr schön in die hochwertige Optik der H150 Elite ein und sorgen für gute Kompatibilität in den meisten Gehäusen.

Das Pumpengehäuse erinnert nun wieder an ältere AIOs von Corsair. Im oberen Teil sorgt ein leicht transparenter grauer Kunststoff in Kombination mit einer iCUE-RGB-Bleuchtung für schicke aber dezente Lichteffekte. Das Logo auf der Oberseite ist magnetisch und kann in vier Richtungen ausgerichtet werden.

Ein USB-C-Anschluss sorgt später für die Konnektivität mit Lüftern, Mainboard und der Steuerung via iCUE. Die große Kabelweiche für alle Anschlüsse und mit einer ausreichenden Länge ist ebenfalls geseleevt. Für die Erstverwendung ist bereits Wärmeleitpaste auf der Bodenplatte aufgetragen. Zudem lassen sich die Schläuche an der Pumpeneinheit natürlich via Gelenk abwinkeln. Soweit also alles wie gehabt auch beim neusten Modell aus dem Hause Corsair.

Neben der neuen Optik, stellt Corsair der iCUE H150i RGB ELITE drei nagelneue AF120 Elite Lüfter an die Seite. Diese werden via PWM-Stecker angeschlossen und sind komplett ins schwarz designt.

In iCUE können verschiedene Lüfterprofile ausgewählt werden von Leise, über Balanced bis hin zu Intensiv. Die Lüfter können zudem natürlich auch mit einer benutzerdefinierten Lüfterkurve angepasst werden.

Bei der Pumpe gibt es leider nur wieder die vorgefertigten Profile. Die Lüfter können je nach Wunsch natürlich auch über das Mainboard gesteuert und angeschlossen werden. Da iCUE für RGB- sowie die Pumpenregelung benötigt wird, kann man aber nicht auf die Software verzichten.

Lieferumfang und Montage

Zu der fertig befüllten AIO-Wasserkühlung und den drei 120-mm-Lüftern, gibt es Montagezubehör für die gängigsten Sockel sowie eine kurze Anleitung. Zusätzliche Wärmeleitpaste liegt nicht bei.

Bei unserem AM4-Testsystem wir die iCUE H150i RGB ELITE einfach via AMD-Backplate sowie der Corsair AMD-Halterungen, die an der Pumpe angebracht werden montiert. Die Montage geht wie bei allen aktuellen Corsair-Modellen einfach von der Hand und die RAM-Slots bleiben frei. Für den Radiator sollten im Gehäuse mit Lüftern 55 mm in der Tiefe Platz eingeplant werden. Die Verkabelung alle Komponenten gestaltet sich kinderleicht.

Spezifikationen des Kühlers

AMD-Sockel: AM4/AM5/TR4

INTEL-Sockel:,115x/1200/2011-3/2066/1366/1700

Abmessungen 318 x 140 x 27.2mm

Abmessungen Kühlblock: 81 x 76 x 27,2 mm

Schlauchlänge: 400 mm

Schlauchmaterial: Gummi

Schlauchsleeve: Ja in schwarz

Verlustleistung:

Gewicht: ca.

Bauweise-Radiator: 360

Radiatormaterial: -Aluminium

Bodenplatte: Massivkupfer

Kühlblockmaterial: Kupfer

Pumpenart:

Pumpengeschwindigkeit: 2900 RPM

Farbe: Schwarze

Display: Nein

Beleuchtung: Ja am Kühlblock

Beleuchtungsanschluss: iCUE

RGB-Spannung: iCUE

RGB-Kompatible mit Corsair iCUE

Lüfterbestückung-Radiator: 1 - 6

Besonderheiten: RGB in der Pumpe, 0-RPM-Modus für die Lüfter

Spezifikationen des Lüfters