CHIEFTEC PRO Mini: Das stilvolle Gehäuse mit Geräuschdämmung

Montag, 09. Sep. 2024 16:39 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das CHIEFTEC PRO Mini ist darauf ausgelegt, eine ideale Balance zwischen Leistung, Geräuschpegel und hochwertigem Design zu bieten. Es richtet sich, laut Hersteller, an Nutzer, die sowohl Wert auf eine ansprechende Optik als auch auf eine leise und leistungsstarke PC-Lösung legen.

Besonders hervorzuheben ist das schalldämmende Material, das an den Seiten- und Frontblenden angebracht ist. Dieses sorgt für einen reduzierten Geräuschpegel und trägt zu einem leisen Betrieb des PCs bei. Insgesamt bietet das Gehäuse acht mögliche Lüftermontagepunkte, die flexible Kühlkonfigurationen erlauben und somit eine effiziente Wärmeabfuhr gewährleisten können.

Das neue Modell ist in der Farbe Schwarz erhältlich und besteht aus 0,6 mm starkem SPCC-Material, das durch schallabsorbierendes Material an den Seiten- und Frontblenden ergänzt wird. Das Gehäuse unterstützt sowohl Mini ITX als auch m-ATX Mainboards. Die Abmessung des CHIEFTEC PRO Mini sind 360 mm in der Tiefe, 212 mm in der Breite und 420 mm in der Höhe.

Im Inneren bietet das Gehäuse Platz für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke und ein 3,5-Zoll-Laufwerk. Ein Standard-ATX-Netzteil kann verbaut werden, wobei die maximale Länge des Netzteils 180 mm betragen darf. An der Frontseite befinden sich Anschlüsse für USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 sowie Audioausgang und Mikrofoneingang (HD-Audio). Im Lieferumfang sind ein Schraubensatz und eine Bedienungsanleitung enthalten, und ein 120-mm-PWM-Lüfter ist bereits vorinstalliert.

Das Gehäuse verfügt über vier PCI-Slots und bietet verschiedene Lüfteroptionen: An der Vorderseite können bis zu drei 120-mm-Lüfter oder ein 240/280/360-mm-Kühler montiert werden, oben finden bis zu zwei 120/140-mm-Lüfter oder ein 240/280-mm-Kühler Platz, und hinten kann ein 120-mm-Lüfter oder Kühler installiert werden. Unter der Netzteilabdeckung können zudem zwei 120-mm-Lüfter angebracht werden. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers beträgt 165 mm, und die maximale Länge der VGA-Karte liegt bei 330 mm. Das Gehäuse wird mit einer Garantie von 24 Monaten geliefert.

Mit diesen Eigenschaften soll das CHIEFTEC PRO Mini eine durchdachte Lösung für alle bieten, die ein leises und stilvolles PC-Gehäuse suchen.