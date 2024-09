CORSAIR XENEON 34WQHD240-C QD-OLED: Gaming-Monitor mit besonders lebendigen Farben

Montag, 09. Sep. 2024 17:48 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das schlanke WQHD-Display in modernem Weiß richtet sich an Gamer, Multimedia-Enthusiasten und Content Creators, die Wert auf ein intensives Erlebnis und hohe Farbgenauigkeit legen.

Der XENEON 34 QD-OLED nutzt das neueste QD-OLED-Panel von Samsung und bietet dadurch ein visuell besonders beeindruckendes Erlebnis auf einem 34-Zoll-Bildschirm. Das 21:9-Kino-Seitenverhältnis und das gekrümmte 1800R-Display ermöglichen einen weiten Blickwinkel, welcher auch Vorteile beim Gaming, Multimedia und Produktivität bieten kann. Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nit und einem DCI-P3-Farbraum von bis zu 99 % bietet der Monitor dank DisplayHDR True Black 400 und einem Kontrastverhältnis von bis zu 1.500.000:1 eine hohe Detailtreue..

Die QD-OLED-Technologie verbessert zudem die Reaktionszeiten und Bildwiederholraten, was den XENEON 34 QD-OLED zu einem guten Partner für High-Speed-Games macht, sei es bei Rennspielen, FPS oder Actionspielen. Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz und einer Reaktionszeit von bis zu 0,03 ms (GtG) reagiert das Bild auf dem Bildschirm schneller auf Eingaben, als das menschliche Auge wahrnehmen kann. Die Unterstützung von NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium verhindern in Verbindung mit einer schnellen Grafikkarte das Tearing und sorgen so für flüssige, scharfe Bewegungen in schnellen Szenen.

Ein weiteres Highlight ist der Näherungssensor für das On-Screen-Display (OSD), der aktiviert wird, indem man die Hand in die Nähe der Unterseite des Bildschirms hält. Das I/O-Panel an der Rückseite ermöglicht eine saubere und übersichtliche Kabelverlegung und bietet fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten.

Der ergonomische Standfuß des XENEON 34 QD-OLED lässt sich in der Höhe (bis zu 100 mm) verstellen, neigen (-7° bis +15°) und schwenken (+/- 30°). Dank der 100 × 100 mm-VESA-Kompatibilität kann der Monitor flexibel auf dem Schreibtisch platziert werden. Zur Verhinderung des Einbrennens verfügt der Monitor über Funktionen wie die Bildkonservierungsaktualisierung nach acht Stunden Nutzung und eine Orbit-Funktion, die das gesamte Bild alle drei Minuten um ein Pixel verschiebt. Diese Maßnahmen werden durch eine dreijährige Zero Burn In- und Zero Dead Pixel-Garantie zusätzlich abgesichert.

Der XENEON 34 QD-OLED ist ab sofort im CORSAIR Webstore und bei autorisierten Händlern erhältlich. Er wird durch eine dreijährige Garantie und das weltweite CORSAIR-Netzwerk für Kundenservice und technischen Support unterstützt.