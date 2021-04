Chieftec Mesh Series CI-02B-OP im Test

Gehäuse mit Motorhaube

Es ist schon eine Zeit her, da hat Chieftec mit dem Chieftec CI-01B-OP - Gaming Cube zum Aufklappen, ein neues sehr interessantes Konzept bei seinen Gehäusen eingeführt. Das kleine Cube-Gehäuse sollte vor allem den Zusammenbau von kompakten PCs in Cube-Form vereinfachen, indem man es einfach "Aufklappen" kann.

Chieftec hat mit der neuen Mesh Series CI-02B-OP ein nun ein weiteres Modell mit der interessanten Klappmechanik vorgestellt. Für heutige Verhältnisse fällt das Gehäuse extrem schlicht aus und liefert so eher den Look eines typischen Office- oder Arbeits-PCs. Kein Glas, kein RGB und auch keine sonstigen optischen Extravaganzen stehen hier im Vordergrund, sondern reine Funktionalität.

Auf kleiner Stellfläche liefert das Gehäuse viel Platz für Laufwerke und sogar der mittlerweile sehr seltene 5,25“-Schacht sind vorhanden. Daneben können auch handelsübliche Turmkühler sowie große Grafikkarten verbaut werden.

Das wichtigste ist allerdings wie erwähnt die Möglichkeit das Gehäuse einfach nach vorne aufklappen um so schnell und ohne Probleme an den Innenraum mit all seinen Komponenten zu gelangen. Was das Gehäuse für angenehme 55 Euro sonst so an Möglichkeiten bietet wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen.

Lieferumfang und technische Daten

Der Lieferumfang des CI-02B-OP umfasst alles was für den Zusammenbau an Montagematerial benötigt wird. Dieses besteht aus den notwendigen Schrauben für das Netzteil, das Mainboard und die Laufwerke. Zusätzlich liegen Kabelbinder, goldene Abstandshalter und ein Kreuzschlitz-Sechskant-Aufsatz bei; die Abstandshalter für das Mainboard werden also selbst eingeschraubt. Erwähnenswert ist auch das Beiliegen eines Mainboard-Speakers (Fehlerdiagnose).