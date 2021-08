Corsair 7000D Airflow im Test Inhaltsverzeichnis > [1] Corsair 7000D Airflow [2] Äußerlichkeiten [3] Innenleben [4] Einbau [5] Fazit

Da passt alles rein! Nach den Corsair 4000 Gehäusen sowie der Corsair 5000-Gehäuse-Serie folgt bei Corsair ein weiteres Upgrade im Namensschema nach oben. Die 7000er-Serie an der Reihe. Diese sollen von den Features und auch den Varianten in die Fußstapfen der kleineren Brüder steigen, jedoch entsprechend der deutlich höheren Nummer auch deutlich mehr Platz für ausladende Komponenten, Wasserkühlungen und viele Laufwerke bieten. Ein Unterschied zu den kleineren Gehäuse-Serien gibt es direkt in den Ausstattungsvarianten, denn bei der 7000-Serie gibt es nur noch eine Airflow-Variante sowie eine ICUE-Variante. Also einmal eine Version des Gehäuses mit vielen Luftöffnungen an der Front, und ein andere Version mit Glasfront und vorinstallierten RGB-Lüftern. Neben einer schwarzen Variante, bedient Corsair auch Fans von weißen PCs, mit einer Variante, die auf weiße Grundfarbe mit grauen Akzenten setzt. Ein wesentliches neues Feature, das aber schon von den kleineren Modellen bekannt ist, ist das RapidRoute-System, was die Verkabelung einfacher und sauberer gestalten soll. Das Highlight der neuen 7000-Gehäuse ist aber primär das Platzangebot, denn Big Tower sind zuletzt doch eher selten geworden. Bis zu zwei 420- oder drei 360-mm-Radiatoren sollen im Gehäuse gleichzeitig genutzt werden können. Dazu zwei Laufwerkskäfige für bis zu sechs 3,5“-Laufwerke und weitere 2,5“-Laufwerksplätze bieten viel Raum für das eigene Traumsystem, insbesondere natürlich wenn man viel Speicherkapazität braucht. Das Gehäuse ist ab sofort für eine UVP von ca. 260 Euro erhältlich und wir haben neben unserem schriftlichen Test, auch ein ausführliches Testvideo zum Corsair 7000 auf unserem YouTube-Kanal für euch. Lieferumfang und technische Daten Neben Handbuch, Schrauben sowie Klettverschluss-Kabelbindern, Kunststoffkabelbinder, gibt es eine alternative Abdeckung für die Radiatoraussparung hinter der Front sowie ein optionales Bracket für Senkrechte PCI-Slots. Material: Kunststoff, Hartglas, und Stahl

Maße (mm): 600 x 550 x 248 mm

Gewicht: ca. 18,5 kg

Mainboard-Support: Mini-ITX, mATX, ATX, EATX

Expansion Slots: 8 + 3 vertikal

Platz Rückseite für Kabelmanagement: 30 mm

Drive Bays

3.5" HDD: 6 enthalten

2.5" SSD: 4 enthalten oder 6 (Mit 2 x 3,5“)

2.5" SSD: 4 enthalten oder 6 (Mit 2 x 3,5“) I/O-Ports: • 1x USB 3.1 Typ-C / 4 x USB 3.0

Audio In / Out (HD Audio)

Power-Taster/ Reset-Taster

RGB:-

Vorinstallierte Lüfter

3 x 120 mm SP Elite RGB 120

Lüfter-Support

Vorne (mm) - 4 x 120 3 x 140



Seite – (mm) 4 x 120



Deckel (mm) - 3 x 120 3 x 140



Heck (mm) - 1 x 120 1 x 140



Unten (mm) -

Radiator-Support

Vorne- (mm) 120, 140, 240, 280, 360, 420



Seite – (mm) 120, 240, 360, 480



Deckel (mm) 120, 240, 280, 360, 420



Boden (mm) -



Rückseite (mm) 120,140

Staubfilter

Unten, Vorne, Oben - Nylon abnehmbar

Maximale Längen für Komponenten

CPU-Kühler: 190 mm



Grafikkarte: 450 mm / 370 mm mit Radiator in Front



Netzteil: 225 mm (Mit versetztem HDD-Käfig 250 mm) Weiter: Weiter: Äußerlichkeiten Inhaltsverzeichnis:

[2]

[3]

[1] Corsair 7000D Airflow [2] Äußerlichkeiten [3] Innenleben

[5]

[4] Einbau [5] Fazit