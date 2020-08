KIOXIA Exceria PLUS M.2 NVME PCIe SSD im Test

SSD-Vollgas auf PCIe 3

Der Namenswechsel bei KIOXIA von alten Namen Toshiba schreitet zunehmend voran und scheint so gut wie abgeschlossen zu sein. Waren bisher noch einige Flash Produkte unter einer Kombination oder nur dem alten Namen zu sehen, wie bei der zuletzt von uns getesteten Toshiba RC500, so wurde beim neusten Produktupdate sowohl der Name als auch das Produktdesign vereinheitlicht.

KIOXIA tritt nun exklusiv als Namensgeber auf, auch wenn sich hier und da noch Hinweise auf die Herkunft der der neuen Marke finden. Die neuen SSDs von KIOXIA hören auf den Namen Exceria und zum Start präsentiert KIOXIA ein Update der bereits vorhandenen Produkte. Dabei stellt man unter anderem die Exceria PLUS vor, den Nachfolger der RD500. Die Exceria PLUS ist das Enthusiast Produkt unter den KIOXIA M.2 SSDs und wird von der Exceria, die als Nachfolger der RC500 gilt begleitet. Von Seiten der Hardware gibt es keine sichtbaren Änderungen zu den Vorgängern, was aber nicht bedeutet, dass es keine Unterschiede gibt, denn bei den SSD spielt auch die Firmware eine recht große Rolle was die Performance angeht.