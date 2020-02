Nvidia mit Spezial-Edition-Grafikkarte für Cyberpunk 2077

Auf dem Twitter-Kanal von Cyberpunk 2077 hat Nvidia ein sehr undeutliches Bild einer bislang noch nicht vorgestellten Grafikkarte geteasert, welche wohl in Cyberpunkoptik zum Release des Spiels am 17. September in den Handel kommen könnte.

Auf dem veröffentlichten Teaser-Bild lässt sich bislang nur erkennen, dass sich voraussichtlich um eine Grafikkarte handelt, welche der Founders-Edition sehr nahe kommt und farblich im Design von Cyberpunk abgesetzt ist.

Sollte Nvidia sogar das Namensschema des Spiels aufgreifen und die Grafikkarte unter "GeForce RTX 2077" könnte es sich um eine etwas stärker übertaktete GeForce RTX 2070 Super handeln, welche sich leistungstechnisch knapp unter die GeForce RTX 2080 einordnet. Ein überarbeitetes Kühldesign sowie optische Akzente sind allerdings realistischer, als ein speziell angepasster Chip für eine Spezial-Edition einer Grafikkarte.