Cyberpunk 2077: Release erneut verschoben

Das neueste Spiel von den 'The Witcher'-Entwicklern musste von den Entwicklern erneut verschoben werden. Wie CD Project Red mitteilte, wird 'Cyberpunk 2077' erst am 17. September 2020 in den Handel kommen.

Dabei setzten die Entwickler voraus, dass die Entwicklung des Spiels wie geplant vorangeht. Das Spiel in der jetzigen Fassung ist bereits spielbar und eigentlich auch fertig, allerdings sei die Welt so komplex und die Story vielschichtig, dass sich die Entwickler die Zeit nehmen möchten, dass Spiel zu komplettieren bevor es auf den Markt kommt. Das Spiel soll erst in den Handel kommen, wenn es auch wirklich perfekt ist.

Bis zu dem Release wollen die Entwickler nun regelmäßige Updates zu dem Spiel veröffentlichen und so den Fans die Möglichkeit geben näher bei der Fertigstellung von 'Cyberpunk 2077' dabei zu sein.

Unklar ist derzeit, ob CD Projekt Red auch den geplanten Multiplayer-Modus für das Spiel noch 2020 fertigstellen wird, oder dieser sogar erst 2021 ausgerollt wird.