PC-Release für Horizon: Zero Dawn geplant?

Angeblich wird der bislang exklusive Titel 'Horizon: Zero Dawn' in diesem Jahr auch für den PC erscheinen.

Das aktuelle Jahr könnte für viele Spieler die ein oder andere Überraschung parat halten. Wie die Kollegen von kotaku.com berichten, wird 'Horizon: Zero Dawn' von Guerrilla Games für den PC veröffentlicht.

Das von den niederländischen Entwicklern von Guerrilla Games entwickelte 'Horizon: Zero Dawn' erschien am 28. Februar 2017 exklusiv für die PlayStation 4 und kam am 1. März 2017 in Europa in den Handel. Das Spiel konnte in dem Veröffentlichungsjahr gleich mehrere Preise wie das Beste Spiel bei den Game Critics Awards sowie 2016 bereits Best Preview einstecken.

Der Spieler übernimmt in der Rolle der Protagonistin Aloy und muss sich in der Third-Person-Perspektive mit unterschiedlichen Waffen uns Strategien verschiedene Kämpfe entgegenstellen. Das Setting ist in einer postapokalyptischen Welt rund 1.000 Jahre nach dem Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation angesiedelt. Die Welt wird dabei von Menschen und Maschinen bevölkert, welche meist in Koexistenz leben.