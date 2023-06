The Elder Scrolls VI: Release erst 2028 für Next-Gen-Konsolen geplant?

Angeblich wird das neue "The Elder Scrolls VI" frühstens in fünf Jahren erscheinen und die Plattform, auf welcher das Spiel veröffentlicht wird, steht noch gar nicht fest.

Mit "The Elder Scrolls VI" befindet sich der Nachfolger von "The Elder Scrolls V: Skyrim" bereits seit 2018 in Entwicklung. Das Spiel wurde erstmals mit einem kleinen Trailer auf der E3-Messe vor mehr als fünf Jahren angekündigt.

Das der Release des Spiels allerdings noch etwas aus sich warten lässt, hat Phil Spancer, der Chef der Xbox-Sparte von Microsoft nun bestätigt. Das angekündigte "The Elder Scrolls VI" dürfte nicht vor 2028 fertiggestellt werden und die Plattformen, auf welcher das Spiel veröffentlicht wird, stehen nach Angaben von Spancer noch gar nicht fest. Aktuellen Spekulationen nach könnte "The Elder Scrolls VI" als Xbox-Exklusiv-Titel für die Nachfolge-Konsole der Xbox Series X erscheinen.

Das Spiel "The Elder Scrolls VI" war dabei Gesprächsgegenstand des aktuellen Prozesses um die Activision-Übernahme druch Microsoft. Mit der Übernahme von Bethesda und den dazugehörigen Entwicklerstudios sowie Franchise-Marken konnte Microsoft bereits einige Titel sichern, welche exklusiv für die Xbox oder den PC erscheinen werden. Zu den Titeln von Bethesda gehören unter anderem "The Elder Scrolls", "Fallout", "Doom", "Starfield" und auch "Dishonored".

Phil Spancer hat bei der Vernehmung weder bestätigt noch dementiert, dass "The Elder Scrolls VI" exklusiv für die Xbox-Plattformen erscheinen wird. Allerdings wurde erwähnt, dass "The Elder Scrolls VI" eventuell die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 als Plattform komplett überspringen könnte. Dass "The Elder Scrolls VI" als Xbox-exklusiv-Titel erscheinen wird, soll Spancer bereits 2021 erwähnt haben, an diese Aussage konnte sich der Xbox-Chef allerdings nicht mehr erinnern.