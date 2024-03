Capcoms neues Action-Rollenspiel "Dragon's Dogma 2" steht kurz vor der Veröffentlichung und wird am 22. März 2024 für PC, Xbox Series X|S und Playstation 5 verfügbar sein. Das Spiel, das bereits jetzt für seine spielerischen Freiheiten bekannt ist, setzt die Tradition des Vorgängers fort und bietet weniger Führung, was vor allem für Einsteiger eine Herausforderung darstellen könnte aber gleichzeitig auch den besonderen Reiz des Spiels ausmacht.

Vor dem offiziellen Start können sich Spieler bereits mit dem kostenlosen Charaktereditor vertraut machen, um ihren Helden und dessen Begleiter zu gestalten. Diese Vorabgestaltungen können dann in das Hauptspiel übertragen werden. Der Charaktereditor von "Dragon's Dogma 2" wird bereits in den höchsten Tönen gelobt, allerdings nimmt die Erstellung eines Charakters auch viel Zeit in Anspruch.

Die Freischaltung des Spiels erfolgt weltweit zu unterschiedlichen Zeiten. PC-Spieler in Deutschland können ab 1 Uhr morgens am Veröffentlichungstag loslegen, während Konsolenspieler das Spiel um Mitternacht ihrer lokalen Zeit starten können. Vorbesteller auf der Xbox Series X|S haben die Möglichkeit, das Spiel bereits vorab herunterzuladen, während der Preload auf PC und Playstation 5 am 20. März beginnt. Die Downloadgröße liegt zwischen 64 und 70 Gigabyte.

Passend zu dem Release haben die Entwickler eine Karte veröffentlicht, welche die genaue Release-Zeit nennt.