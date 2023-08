ARM bestätigt den geplanten Nasdaq-Börsengang

ARM wird künftig an der größten US-amerikanischen Börse für Technologiekonzerne gehandelt.

Die Übernahme von ARM durch Nvidia ist Anfang 2022 gescheitet. Nun plant das britische Halbleiter- und Technologieunternehmen den Börsengang an dem US-amerikanischen Nasdaq.

Die die japanischen Eigentümer von SoftBank in einer Pressemitteilung bestätigt haben, plant das Unternehmen in Kürze den Börsengang in den USA. Die entsprechenden Unterlangen für die Registrierung des IPO (Initial Public Offering) und bei der US-Börsenaufsicht wurden nach eigenen Angaben bereits beantragt.

Unter dem Symbol "ARM" wird das Unternehmen dann an der US-Börse Nasdaq gehandelt werden. Das konkrete Datum für den Erstverkauf wurden noch nicht bekannt gegeben. Ebenfalls ist unklar, zu welchem Preis die Wertpapiere in Umlauf kommen.

Im Jahr 2016 wurde das Unternehmen für 32 Milliarden an SoftBank verkauft. Die eigentliche Übernahme von Nvidia sollte allerdings bereits 40 Milliarden US-Dollar kosten. Um die für den Börsengang nötigen Anteile von 25 Prozent vorzuweisen, musste SoftBank allerdings deutlich tiefer in die Taschen greifen, da die Bewertung des hauseigenen Investment-Founds das Unternehmen auf rund 64 Milliarden US-Dollar taxierte. Denkbar wären, dass ARM zum Börsengang mit einer Marktkapitalisierung von 60 bis 70 Milliarden US-Dollar aufwarten kann.

Erwartet werden stärkere Investitionen von Anteilseignern anderer Technologie- und Halbleiterunternehmen. Die ARM-Technologie für CPUs und GPUs kommt bereits in Milliarden Geräten zum Einsatz und wird untern anderem auch von Apple für die Chips der iPhones und MacBooks lizenziert.

Der Börsengang von ARM könnte eine der größten Börsengänge in der Geschichte der Nasdaq werden.