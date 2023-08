be quiet! Shadow Base 800: Vielseitiges Gehäuse in fünf Varianten

Dienstag, 22. Aug. 2023 13:24 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Hardware und Zubehörspezialist be quiet! präsentiert die neuesten Gehäuse der Shadow Base 800 Serie, welche sich je nach Ausstattung und Farbgebung unterscheiden.

Das neue Shadow Base 800 ist als solide Basis für alle Anwendertypen konzipiert worden, richtet sich aber speziell an Gamer, welche einen hohen Fokus auf gute Belüftung der Komponenten legen.

Dank des offenen Mesh-Designs können die Gehäuse der Shadow Base 800 Serie mit einem, nach Angaben des Herstellers, außergewöhnlich guten Airflow aufwarten, welcher dazu beitragen kann, die verbauten Komponenten auch in anspruchsvollen Szenarien kühl zu halten. Das große Gehäuse bietet dabei Platz für Mainboards bis hin zu dem E-ATX-Standard, 420-mm-Radiatoren oder High-End-Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 430 Millimetern. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers kann bis zu 180 Millimeter betragen und das verbaute Netzteil sollte eine Länge von 250 Millimetern nicht überschreiten.

Im Inneren des Shadow Base 800 können bis zu acht 2,5- und bis zu vier 3,5-Zoll-Laufwerke verbaut werden. Das rund 11,7 Kilogramm schwere Gehäuse bietet die vollen sieben Steckplätze für Erweiterungskarte. An dem I/O-Port befinden sich neben zwei USB-3.2-Ports auch noch ein USB-Typ-C-Anschluss mit dem USB-3.2-Gen2-Standard sowie die obligatorischen Audioausgänge.

Je nach Modell kann das Shadow Base 800 mit bis zu vier vorinstallierten Light Windows 140-mm-ARGB-Lüfter und einem entsprechenden Hub für die Beleuchtung aufwarten. Das günstige Modell des Shadow Base 800 wird ab Werk aber bereits mit drei Pure Wing 3 140-mm-Lüfter bestückt, welche für eine ausstreichend gute Belüftung sorgen sollen.

Die Standardvariante Shadow Base 800 Black wird für 149,90 Euro angeboten. Für das Topmodell in FX-Konfiguration in Weiß, mit vier Lüftern und ARGB-Hub verlangt be quiet! 209,90 Euro.