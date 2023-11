Dark Base 701: Benutzerfreundliches High-Airflow-Gehäuse von be quiet!

Freitag, 03. Nov. 2023 12:36 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Fokus bei der Entwicklung des Dark Base 701 wurde im direkten Vergleich zu dem Dark Base 700 etwas anders gelegt. Während der Vorgänger vor allem für den Aufbau eines nahezu unhörbaren, gedämmten Systems konzipiert wurde, soll das neue Dark Base 701 einen besonders guten Luftdurchsatz erreichen und damit eine etwas andere Klientel ansprechen.

Fast das gesamte Gehäuse des Dark Base 701 besteht aus perforierten Mesh-Panels, sodass ungehindert Frischluft in das Gehäuse eindringen und warme Luft abgegeben werden kann. Das Gehäuse soll sich sowohl für die Installation einer guten Luftkühlung als auch einer Custom-Wasserkühlung anbieten. Für eine ausreichende Belüftung bereits ab Werk sorgen gleich drei vorinstallierte Silen Wings 4 140-mm-Lüfter die mit einer PWM-Steuerung mit bis zu 1.900 Umdrehungen pro Minute zu Werke gehen können. Darüber hinaus können bis zu fünf weitere Lüfter in dem Dark Base 701 verbaut werden.

Mit dem schlichten, schwarzen Design des Gehäuses und den zwei dezenten ARGB-LED-Streifen am seitlichen Frontpanel, soll sich das Dark Base 701 sowohl für eine Systeme Konfiguration mit einer ausgefallenen Beleuchtung als auch einem dezenten Design eignen. Der integrierte ARGB- und Lüfter-Hub des Gehäuses kann bis zu acht PWM-Lüfter ansteuern und bietet zusätzlich noch zwei ARGB-Beleuchtungsplätze. Das I/O-Panel des Dark Base 701 bietet dedizierte Tasten für die ARGB- und Lüftersteuerung, einen USB-Typ-C-Anschluss und zwei Typ-A-Anschlüsse, sowie einen Audioeingang und -ausgang.

Das neue Dark Base 701 von be quiet! kommt am 14. November 2023 für einen Verkaufspreis von 229,90 Euro in den Handel. Optional kann noch der HDD Cage 2 für die Erweiterung von Laufwerkssteckplätzen für 59,90 Euro und ein passendes Riser-Kabel für die vertikale Installation der Grafikkarte für 9,90 Euro erworben werden. Das Dark Base 701 soll zudem im kommenden Jahr auch in Weiß angeboten werden.