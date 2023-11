Ryzen 5 7540U: Erste Hybrid-CPUs von AMD endlich offiziell vorgestellt

Die neuesten Hybrid-CPUs von AMD welche als Phoenix2-Generation mit Zen4- und Zen4c-Kernen ausgestattet sind, kommenden bereits in verschiedenen Systemen wie etwa Asus Handheld ROG Ally zum Einsatz, bislang wurden die dazugehörigen Ryzen-CPUs aber noch nicht offiziell vorgestellt.

Etwas verspätet präsentiert AMD offiziell die neuesten Prozessoren auf Basis der Phoenix2-Generation, auch wenn diese in verschiedenen Systemen bereits zum Einsatz kommen. Das Besondere an den Hybrid-Prozessoren mit zwei unterschiedlichen CPU-Kernen ist dabei die gesteigerte Effizienz aus besonders leistungsfähigen CPU-Kernen mit hohen Taktraten und CPU-Kernen, welche besonders wenig Strom verbrauchen, sodass keine unnötige Leistung zur Verfügung gestellt wird, wenn diese gar nicht benötigt wird.

Die Zen4c-Kerne in den Phenix2-CPUs takten allgemein niedriger und nehmen auch eine kleinere Fläche ein, als die Zen4-Kerne ohne c-Zusatz. Beiden CPU-Kerne werden von TSMC in der 5-nm-Technolgie gefertigt. Ein ähnliches System wird bereits bei Intel- und auch bei ARM-CPUs in vielen Smartphones verwendet. Bei den CPUs von AMD unterscheiden sich die verschiedenen Kerne allerdings nicht anhand der Features und Funktionen, sondern lediglich an der Größe und der Effizienz bei unterschiedlichen Taktraten.

Ein Vorteil der neuen CPUs mit Zen4c-Kernen sollen auch bei strengen Powerlimits von unter 15 Watt zum Tragen kommen, da dort die kleineren Zen4c-Kerne höhere Taktraten erreichen und damit eine deutlich höhere Effizienz bieten. Erst ab einer Taktrate von 2 GHz sollen die Zen4-Kerne auch effektiv eine höhere Effizienz als die Zen4c-Kerne liefern.

Der Ryzen 5 7545U wird mit zwei Zen4- und zwei Zen4c-Kernen ausgestattet und soll dann den Ryzen 5 7540U ersetzen, welcher noch auf der Phoenix1-Generation basiert. Der Ryzen 3 7440U wird hingegen mit nur noch einem Zen4- und drei Zen4c-Kernen bestückt. Das Namensschema der aktuellen Ryzen-U-Serie beliebt damit weiterhin unübersichtlich und bei jedem Prozessor müssen sich Interessenten genau erkundigen, welche CPU mit welcher Architektur verbaut ist, damit die Leistungsfähigkeit richtig eingeschätzt werden kann.