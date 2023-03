AMD: Neuer Chipsatztreiber für die Ryzen-7000-CPUs mit X3D-Cache

Mittwoch, 01. Mär. 2023 18:54 - [ar]

Mit dem neuen Chipsatztreibern 5.02.19.2221 hat AMD die neuste Version für die aktuellen Mainboards mit dem AM5-Sockel veröffentlicht, welcher vor allem bei der Verwendung eines aktuellen Ryzen-Prozessors mit 3D-V-Cache verwendet werden sollte.

Speziell für den Ryzen 9 7900X3D und den Ryzen 9 7950X3D hat AMD auch den Performance Optimizer in der Version 1.0.0.7 veröffentlicht, welcher die Möglichkeit bietet den größeren 3D-V-Cache der Prozessoren dynamisch festlegen zu können. Damit sollen Anwendungen besser auf dem CCD mit dem Stapel-Cache berechnet werden können oder mit mehr Takt zu Werke gehen.

Darüber hinaus wurden mit dem Chipsatztreiber auch einige Fehler behoben. AMD hat Aktualisierungen an dem PCI-Device-Treiber, dem I2C-Treiber, dem MicroPEP-Treiber und an dem USB4 CM-Treiber vorgenommen. Ebenfalls sind Verbesserungen an der Installationsroutine vorgenommen worden, welche nun nicht mehr zwangsweise einen manuellen Neustart benötigt, dies gilt auch bei einem Fehlschlag der benutzerdefinierten Installation.

Die aktuellen Chipsatztreiber für Windows 10 und Windows 11 lassen sich direkt über die Website von AMD herunterladen. Die Treiber sind mit allen gängigen Mainboards kompatibel und unterstützen auch die älteren Chipsätze, welche noch für den Sockel AM4 konzipiert sind. Eine detaillierte Liste aller Änderungen und Verbesserungen in dem Treiber kann über die Webseite ebenfalls eingesehen werden.