Patriot VIPER VP4300 Lite 2TB im Test - schnelle Preisbrecher SSD

Günstig und gut ohne DRAM-Cache?

Wir haben uns nun schon eine ganze Reihe von Patriot M.2 SSDs angeschaut. Auch wenn die Preise generell bei SSDs stark schwanken und gerade auf dem Sinkflug sind hat sich gezeigt, das Patriot SSDs preislich oft sehr attraktiv sind. Nach unserem letzten Test der Patriot Viper VP4300, die auch schon zu den eher günstigeren Modellen gehört, hat Patriot sich entschlossen ein preislich noch aggressiveres Modell, die Viper VP 4300 Lite auf den Markt zu werfen. Der größte Unterschied zwischen den beiden, die neue Lite-Variante verzichtet auf einen DRAM-Cache.

Auch wenn der Name darauf hindeutet, das es sich um "verwandte" Modelle eben mit und ohne DRAM-Cache handelt, setzt die VP4300 Lite auch auf einen anderen Controller. Neu ist auch die Version mit einer Kapazität von 4 TB, die bei der VP4300 nicht verfügbar ist.

Von den technischen Daten her liest sich die neue VP4300 Lite ähnlich zur VP4300. In der Spitze sollen Transferraten von bis zu 7400 MB/s erreicht werden. Beim Schreiben geht es etwas langsamer zu, hier sehen wir jetzt 6400 MB/s statt vorher 6800 MB/s. Da der Cache-Speicher kaum Einfluss auf die kurzfristigen maximalen Transferraten hat, spiegelt sich der Einfluss in den technischen Daten kaum wieder.

Die Patriot Viper VP4300 hatten wir euch auch schon in einem Video auf unserem Youtube-Kanal vorgestellt.

Die Patriot Viper 4300 Lite wird nun in 3 Variationen angeboten mit 1 TB, 2 TB und eben jetzt auch 4 TB. Preislich besonders interessant ist die von uns hier getestete 2 TB Version die mit unter 100 Euro gut 20 Euro günstiger als die VP4300 ist (Preise laut Geizhals)

Anders als die VP4300 wird die VP4300 Lite ohne Kühlkörper ausgeliefert und besitzt lediglich eines der bekannten dünnen Wärmeleitbleche. Als Controller kommt auf der SSD der Maxiotek MAP1602A mit 4 Kanälen zum Einsatz. Der Controller ist weniger bekannt, wird aber auch schon auf einigen anderen günstigen SSDs eingesetzt.

Interessant ist sicherlich auch, dass die SSD von Patriot als PS5 kompatibel angegeben wird und hier als 2TB oder 4TB sicherlich eine gute Figur als Zusatzspeicher für Games macht.

Bei der Herstellergarantie liegt man mit 5 Jahren auf einem guten Niveau. Auch die TBW mit 1600 TB kann sich für eine günstige SSD sehen lassen. In Sache Service bietet Patriot über seine Homepage auch Firmware Updates für die SSD an.

Es wird also interessant zu sehen wie sich die beiden SSDs gegeneinander positionieren und welchen Einfluss der DRAM-Cache am Ende hat. Denn beide SSDs besitzen wie fast jede SSD aktuell immer noch einen SLC-Cache. Das bedeutet, das die Zellen der SSD zunächst im schnellen SLC-Modus beschrieben werden und erst wenn die SSD weiter gefüllt wird, der Cache im Gegensatz zum DRAM-Cache mehr und mehr seine Effizienz verliert.

Wer sich die gesamte Sammlung an Einzelbenchmarks nicht anschauen will, für den haben wir am Ende des Artikel einen SSD-Performance-Index mit der Zusammenfassung aller Benchmarks in einem Performance-Ranking erstellt.