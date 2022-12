Gewinne Silent Wings 4 Lüfter von be quiet!

Weihnachts-Gewinnspiel Dein PC ist zu laut? Dann können sicherlich die neuen Silent Wings 4 120mm PWM von be quiet! weiter helfen. Wir verlosen zu Weihnachten gleich zwei Sets mit drei dieser herausragenden High-End-Lüfter. Die Silent Wings 4 sind mit einem 6-Pol-Motor und FD-Lager ausgerüstet, was für eine hervorragende Laufruhe sorgt. Dazu lassen sich die Lüfter mit extrem niedrigen Drehzahlen von etwa 10-15% der Maximaldrehzahl betreiben, die hier 1600 UPM beträgt. Wenn ihr mehr über die Produkte wissen wollt, schaut euch doch user passenden Videos dazu an und lasst wenn ihr wollte gleich ein Abo da. So einfach kannst du Teilnehmen und Gewinnen Um am Gewinnspiel teilzunehmen musst du einfach nur das folgende Formular ausfüllen. Damit wir dich im Fall des Gewinns kontaktieren können, muss du entweder deine E-Mail angeben, oder einen Forenaccount bei uns besitzen, Youtube Abonnent sein oder uns bei Facebook oder Twitter folgen. Wenn ihr uns dort folgt, dann verpasst ihr auch keinen unserer neuen Test oder weitere Gewinnspiele, die wir in Zukunft veranstalten. Alle Teilnehmer haben die gleiche Gewinnchance, und jeder kann natürlich nur einmal teilnehmen. Wenn du optional direkt deinen Namen und Anschrift angibst, versenden wir im Falle eines Gewinns - um uns etwas Arbeit zu sparen - die Preis sofort ohne Rückfrage an die angegebene Adresse. Namen und Adressdaten werden nach Abschluss des Gewinnspiels automatisch gelöscht.

Einsendeschluss ist der 31.12.2022 - Mit der Teilnehme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit der Speicherung der Daten bis zu Auslosung des Gewinners einverstanden. Es werden nur Daten erhoben, die zur Durchführung des Gewinnspiels zwingend erforderlich sind. Wenn keine Adresse angegeben wird, werden die Gewinner unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten E-Mail-Adresse/Forenaccount/Social-Media-Profile benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner nicht innerhalb von 7 Tagen melden, so wird der Preis erneut an einen Teilnehmer mit Adresse ausgelost. Eingetragene Daten werden, wenn nicht anders angegeben, nach der Auslosung automatisch gelöscht. Teilnahmebedingungen Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mit der Registrierung zur Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von uns ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. Ihre Registrierungsdaten unterliegen unseren Datenschutzregelungen. Wir behalten uns das Recht vor Teilnehmer ohne Angabe von Gründen auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die Versuchen die Verlosung in irgendeiner Weise zu manipulieren oder sich sonst einen nicht legalen Vorteil zu verschaffen. Wir behalten uns das Recht vor die Verlosung aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Die Gewinner werden per E-Mail (oder anderer vom Teilnehmer angegebener Kontaktmöglichkeit) benachrichtigt und erklären sich einverstanden, dass ihr Name/Forenname im Internet veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung oder Übertragung an Dritte der Preise ist nicht möglich. Ebenso ist der Preis vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt der übliche Haftungsauschluss unsere Webseite. Als Gerichtsstand ist Oberhausen vereinbart.