Dragon's Dogma 2: PC-Version droht Fiasko bei der Performance

Im Internet sind zu Dragon's Dogma 2 Berichte aufgetaucht, die auf Probleme mit der Bildwiederholungsrate und Leistung bei der PC-Version des Spiels hinweisen. Capcom, der Entwickler des Spiels, hat Kenntnis von diesen Schwierigkeiten und bemüht sich um eine schnelle Lösung.

Das erste Spiel der Reihe, Dragon's Dogma, erschien bereits vor mehr als einem Jahrzehnt im Jahr 2012, und die Vorfreude auf den Nachfolger ist bei vielen Fans der Serie groß. Um die Fans auf das kommende Action-Rollenspiel einzustimmen, wurde der Charakterersteller von Dragon's Dogma 2 bereits vorab veröffentlicht. Dies ermöglichte es den Spielern, einen ersten Eindruck von dem zu gewinnen, was sie im Spiel erwartet. Neue Berichte deuten allerdings darauf hin, dass die finale PC-Version des Spiels möglicherweise mit technischen Problemen zu kämpfen hat.

Capcom hat auf die Bedenken hinsichtlich der Bildwiederholungsrate reagiert und erklärt, dass die Ursache wahrscheinlich in der Anzahl der Nicht-Spieler-Charaktere (NPCs) in bestimmten Bereichen liegt. Nach einer Anfrage von IGN gab Capcom an, dass der hohe Inhalt in manchen Gebieten zu einem Absinken der Bildwiederholungsrate führt, wobei einige frühe Spieler von Einbrüchen auf etwa 30-40 FPS berichten, was die Leistung stark beeinträchtigt. Ein Sprecher von Capcom äußerte: "In bestimmten Situationen, in denen zahlreiche Charaktere gleichzeitig erscheinen, kann die CPU-Auslastung sehr hoch sein und die Bildwiederholungsrate beeinflussen." Das Team hinter Dragon's Dogma 2 sucht nach Lösungen, um die Leistung des Spiels zu verbessern, allerdings wurde kein genauer Zeitrahmen für eine Behebung der Probleme genannt. Da Dragon's Dogma 2 ein aktives Gameplay bietet, könnten Probleme mit der Bildwiederholungsrate das Spielerlebnis deutlich beeinträchtigen.

Aktuell wird gehofft, dass die Entwickler von Dragon's Dogma 2 diese Probleme zeitnah beheben können und das Spiel nicht unter anhaltenden Performance-Problemen zu leiden hat. Die ersten negativen Reviews muss Dragon's Dogma 2 bei Steam bereits durch die FPS-Probleme verzeichnen.