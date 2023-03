Nvidia GeForce RTX 4050: Release im Juni 2023 geplant?

Unbestätigten Informationen zufolge wird Nvidia im Juni des aktuellen Jahres die Mittelklasse-Grafikkarte GeForce RTX 3050 mit der GeForce RTX 4050 ersetzen.

Die GeForce RTX 3050 gehört zu den am häufigsten verkauften Grafikkarten von Nvidia. Vor allem bei Gamern, die auf die FullHD-Auflösung setzen, ist die Grafikkarte beliebt, da sie viele neueren Features wie DLSS und Raytracing unterstützt, aber für vergleichsweise wenige Geld angeboten wird. Darüber hinaus ist die Grafikkarte leistungsstark genug, um auch neuere Spiele in einer akzeptablen Qualität in der FullHD-Auflösung darstellen zu können.

Während die leistungsstärkeren Mittelklasse-Grafikkarten in Form der GeForce RTX 4060 und RTX 4060 Ti bereits im Mai 2023 erwartet werden, dürfte die GeForce RTX 4050 erst im Juni vorgestellt werden.

Die GeForce RTX 4050 dürfte auf dem AD107-Chip basieren, welcher im 5-mn-Design gefertigt wird. Die Grafikkarte wird voraussichtlich mit einem Speicherinterface von 96-Bit aufwarten können und Grafikspeicher des GDDR6-Standards vorweisen. Je nach Modell könnte Nvidia die Grafikkarte mit sechs bis acht Gigabyte GDDR6-Speicher ausstatten und auch das Speicherinterface auf bis zu 128-Bit erhöhen. Da die finalen Spezifikationen der GeForce RTX 4060 allerdings noch nicht bekannt sind, könnten diese auch als Abstufung zu der etwas schnelleren Grafikkarte bei der GeForce RTX 4050 gekürzt werden.

Leistungstechnisch dürfte sich die Grafikkarte wohl mit der GeForce RTX 3060 oder sogar GeForce RTX 3060 Ti messen. Bei dem Preis der Grafikkarte könnte Nvidia dementsprechend auch über der Grenze von rund 300 Euro bleiben, mit der Veröffentlichung der GeForce RTX 4060 und der offiziellen Preisempfehlung dürfte sich die GeForce RTX 4050 aber auch besser einordnen können.