Nvidia GeForce RTX 4070: Founder-Edition und Custom-Designs ab Mitte April 2023?

Nvidia will den Release der GeForce RTX 4070 aufteilen. Während die Founders-Edition am 12. April 2023 am Tag der Vorstellung in den Handel kommen soll, dürfen Custom-Designs wohl erst einen Tag später verkauft werden.

Der Großhandel soll angeblich bereits in den kommenden Tagen mit der ersten Modellen der GeForce RTX 4070 beliefert werden, damit zum Release in knapp einem Monat ausreichend Stückzahlen auch erhältlich sind. Die ersten Testmuster der Grafikkarte will Nvidia wohl Anfang April herausgeben, damit die Presse entsprechenden Vorlauf hat, um die GeForce RTX 4070 genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wie die Kollegen von Videocardz.com erfahren haben, soll das Embargo für die Veröffentlichung der Testberichte zeitgleich zu der Vorstellung am 12. April um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit erfolgen. Erwartet wird, dass am 12. April aber lediglich die Tests der Founder-Edition veröffentlicht werden, während am 13. April dann mit der offiziellen Vorstellung der Custom-Designs auch die Tests der anderen Modelle veröffentlicht, werden dürfen. Eine erste Ankündigung der Grafikkarte wird bereits auf der GTC 2023 erwartet, welche vom 20. bis 23. März 2023 stattfindet.

Erwartet wird, dass die GeForce RTX 4070 auf dem beschnittenen AD104-Chip mit 5.888 CUDA-Kernen basieren wird. Als Grafikspeicher werden bis zu 12 Gigabyte GDDR6X-Speicher prognostiziert, welcher mit einem 192 Bit breitem Interface angebunden wird. Die TDP der Grafikkarte wird voraussichtlich zwischen 200 und 250 Watt liegen.