AMD Radeon 780M: Erste Hinweise auf die Performance

AMD wird für kommenden Notebooks mit den Ryzen-7000HS-Prozessoren wohl auch eine neue integrierte Grafikeinheit in Form der Radeon 780M auf den Markt bringen.

Im Internet sind nun die ersten Performance-Details der integrierten Grafikeinheit in Form eines Geekbench-Wertes aufgetaucht. Der Benchmark wurde mit dem Ryzen 7 7840HS Prozessor, welcher dem Ryzen-7040-"Phoenix"-Lineup auf Basis der 4-nm-Technologie angehört, gemacht. Der Notebook-Prozessor bietet dabei acht Kerne und 16 Threads und kann dabei auf 40 Megabyte Cache zurückgreifen. Die maximale Boost-Frequenz wird mit 5,1 Ghz angegeben, während der Standard-Takt bei 3,8 GHz liegt. Die TDP des Prozessors soll je nach Konfiguration zwischen 35 und 45 Watt liegen.

Als integrierte Grafikeinheit des Ryzen 7 7840HS dient dabei die neue Radeon 780M auf Basis der RNDA-3-Architektur. Die Grafikkarte kann mit 12 Compute Units und 768 Stream-Prozessoren aufwarten. Die Taktgeschwindigkeit der Grafikkarte wird mit 2.700 MHz angegeben.

In einem ersten Geekbench OpenCL-Test erreichte ein Notebook mit der genannten Konfiguration und 32 Gigabyte Arbeitsspeicher einen Benchmark-Wert von 36.757 Punkten. Die Grafikkarte ordnet sich dementsprechend von der Leistung her in der Region einer dedizierten GeForce GTX 1650 oder AMD Radeon RX 480. Da keine genauen Angaben zu der TDP-Konfiguration des Notebooks gemacht wurden, lassen sich noch keine genaueren Rückschlüsse auf die maximale Leistung der iGPU machen. Mit der kommenden iGPU-Generation von AMD dürften allerdings auch Gelegenheits-Gamer auf ihre Kosten kommen und die Notwendigkeit einer dedizierten Grafikkarte bei Notebooks nur noch für Enthusiasten eine übergeordnete Rolle spielen.