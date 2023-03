Endgame Gear XM2we: Wireless Gaming Maus ab sofort bei Caseking.de

Dienstag, 14. Mär. 2023 16:02 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die Endgame Gear XM2we versteht sich selbst als professionelle Gaming-Maus und soll dank der Funk-Verbindung im 2,4-GHz-Netz eine stabile, schnelle und besonders energiesparende Datenübertragung bieten.

Bei den Hauptschaltern bedient sich die XM2we an den Kailh-GO-Schaltern, während für die Seitentasten die Kalih-2.0-Switches mit einem TTC-Silver-Encoder verwendet werden. Der verbaute PixArt PAW3370-Sensor bietet eine maximale Auflösung von 19.000 CPI und lässt sich bis 10.000 CPI in kleinen 50er-Schritten einstellen, danach erfolgt die Einstellung in 100er-Schritten, welche direkt an der Maus vorgenommen werden können. Endgame Gear verzichtet bei dem Sensor auf eine Glättung der Daten und bietet ebenso wenig einen Energiesparmodus an, da diese die Bewegungsdaten verfälschen können. Die Tracking-Geschwindigkeit der Maus wird mit 400 IPS angegeben und die Polling-Rate kann nach den eigenen Wünschen mit bis zu 1.000 Hz eingestellt werden. Die Lift-Off-Distance liegt standardmäßig bei zwei Millimetern und kann mittels Software auf 1 Millimeter verkürzt werden.

In dem dazugehörigen 2,4-GHz-Dongle arbeitet ein ARM-Cortex CX52650 für die Funkverbindung. Darüber hinaus lässt sich die Maus auch über ein USB-Typ-C-Kabel direkt am PC benutzen und kann dabei auch aufgeladen werden.

Angeboten wird die neue Endgame Gear XM2we mit abnehmbaren Gear Flex Cord 3.0-Kabel für eine unverbindliche Preisempfehlung von 79,90 Euro. Die Maus ist ab sofort bei Caseking in den Farbgebung Schwarz oder Weiß erhältlich.