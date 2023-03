AMD Ryzen 7 7800X3D: Gaming-Performance deutlich besser als der Intel Core i9-13900K?

AMD hat die ersten offiziellen Benchmarks zu dem Ryzen 7 7800X3D veröffentlicht und stellt dabei sehr gute Gaming-Leistung im Vergleich zu dem Core i9-13900K von Intel in den Vordergrund.

Der neue AMD Ryzen 7 7800X3D soll als Preis-Leistungs-Prozessor für Gamer besonders interessant werden. Während der Ryzen 9 7900X3D nicht nur beim Gaming, sondern auch im professionellen Einsatz in Workstations seine Stärken ausspielen kann, soll der Ryzen 7 7800X3D als günstige Alternative für Gamer im April 2023 erscheinen.

Mit acht Kernen und 16 Threads sowie einer Taktgeschwindigkeit von 5,0 GHz bringt die neue CPU die dafür besten Voraussetzungen mit. Über den größeren 96 Megabyte großen Level-3-Cache soll die CPU selbst den Intel Core i9-13900K in einigen Spielen bei der Performance schlagen können.

Die von AMD veröffentlichten Benchmarks dürften dabei besonders vorteilhaft für die CPU gewählt sein, da die Tests direkt von dem Hersteller stammen. AMD hat bei dem Test in der FullHD-Auflösung bei dem Spiel "Horizon: Zero Dawn" einen Performance-Vorteil von bis zu 24 Prozent für den Ryzen 7 7800X3D im Vergleich zu dem Intel Core i9 13900K ermitteln können. Ähnlich gute Benchmarkswerte konnten bei "Red Dead Redemption 2" mit 23 Prozent und "Total War: Three Kingsdoms" mit 18 Prozent gezeigt werden.

Da die meisten Spiele von mehr als acht aktiven Kernen kaum mehr an Performance gewinnen können, schneidet der Ryzen 7 7800X3D bei den Spiele-Benchmarks ähnlich gut ab, wie das Topmodell in Form des Ryzen 9 7900X3D, obwohl die CPU mit 16 Prozessorkernen die fast doppelte Rohleistung bietet. Je nach Kombination von Grafikkarte und auch Auflösung dürfte der Ryzen 7 7800X3D aber wohl nur in ausgewählten Konfigurationen vor dem Intel Core i9 13900K liegen.