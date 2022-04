Endgame Gear XM2w: Wireless Gaming Maus mit hochauflösendem Sensor

Montag, 04. Apr. 2022 10:44 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neue Endgame Gear XM2w zeichnet sich durch ein schlichtes Design aus und soll sich als klassische Gaming-Maus für professionelle und ambitionierte Gamer anbieten.

Die klassische, schwarze XM2w von Endgame Gear arbeitet als Wireless-Maus mit dem 2,4 GHz Band. Die XM2w stellt die Weiterentwicklung der beliebten XM1-Serie von Endgame Gear dar und wurde in vielen Bereichen verbessert. Die neue XM2w setzt auf Hand-selektierte Kailh GM 8.0-Haupttastenschaltern und Kailh GM 2.0-Switches für die Seitentasten für ein verbessertes Klickgefühl und langer Haltbarkeit.

Der verbaute PixArt PAW3395-Sensor bietet eine maximale Auflösung von 26.000 CPI und lässt sich in Schritten von 50 CPI direkt an der Maus einstellen. Für die optimale Verbindung über das 2,4-Ghz-Band sorgt ein dedizierter ARM-Cortex-M0-Kern, alternativ kann die Maus mit einem USB-Typ-C-Anschluss auch als kabelgebundene Variante verwendet werden. Der verbaute PixArt PAW3395-Sensor bietet eine besonders geringe Eingabeverzögerung und kommt ohne Glättung und dem bewussten Verzicht von Energiesparzuständen aus, damit die Daten des Sensors so exakt wie möglich verarbeitet werden können.

Die Tracking-Geschwindigkeit der XM2w wird mit 650 IPS angegeben und die Polling-Rate kann zwischen 125, 500 und 1.000 frei gewählt werden. Die Lift-Off-Distance liegt standardmäßig bei 1 Millimeter und kann mittels Software auch bis zu 2 Millimeter angepasst werden. Die Maus selbst bietet eine Abmessung von 122 x 38,5 x 66 mm (B x H x T) und kommt auf ein Gewicht von nur 63 Gramm.

Angeboten wird die neue Endgame Gear XM2w für 109,90 Euro, Caseking erwartet, dass die Maus noch im Mai ausgeliefert werden kann. Die 30.06.2022 wird dabei nur als verfügbares Platzhalterdatum genannt.