Nintendo Switch Pro: Neue Konsolenvariante erst für 2022 geplant?

Die Nintendo Switch wurde offiziell am 3. März 2017 vorgestellt und wurde in Form der Switch Lite im September 2019 als Handheld-Version eingeführt.

Mit der Switch Pro wird Nintendo voraussichtlich im kommenden Jahr die Konsole erstmals technisch verbessern. Während bislang spekuliert wurde, dass Nintendo die Pro-Version der Konsole noch in diesem Jahr auf den Markt bringen wird, wollen die Kollegen von SwitchUp aus nicht näher genannten Quellen aus China erfahren haben, dass die überarbeitete Konsole wohl erst 2022 vorgestellt wird.

Nach Angaben von Nintendo-CEO Shuntaro Furukawa hat auch das Unternehmen unter der anhaltenden Pandemie zu leiden, und einige Chips für die Switch seien aktuell kaum erhältlich. Mit 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2' hat Nintendo bereits für das nächste Jahr einen richtigen Spiele-Kracher für die Fans der Konsole angekündigt.