Nvidia: Nachfolger von Ada Lovelace erst für Mitte 2025 geplant?

Eine neue Roadmap offenbart, dass Nvidia erst in rund zwei Jahren mit dem Release des Nachfolgers der "Ada Lovelace"-Generation plant.

Wie die Kollegen von 3Dcenter und Hardwareluxx anhand einer bislang noch unveröffentlichten Roadmap von Nvidia aufgezeigt haben, wird der Grafikkartenhersteller wohl erst 2025 den Nachfolger der "Ada Lovelace"-Chips auf den Markt bringen.

Die neuen Chipgenerationen werden in der Roadmap dabei nicht namentlich genannt, sondern nur als "Next" bezeichnet. Während die Nachfolger der "Hopper"-Chip als "Hopper Next" bereits im kommenden Jahr zu erwarten sind, sollen die ersten Grafikkarten auf Basis der "Ada Lovelace Next"-Generation erst 2025 erscheinen.

Da die Roadmap nur grob die Jahre auf einem Zeitstrahl darstellen, lässt sich zu dem eigentlichen Release-Termin nur wenig ableiten. Nvidia dürfte mit einem Release der "Ada Lovelace Next"-Generation ab Mitte 2025 allerdings auch nur gering von dem eigentlichen Release-Zyklus der GPU-Architektur abweichen, welche bislang meist den Release einer neuen Hauptgeneration alle zwei Jahre vorsah. In der Vergangenheit lag der Release-Zyklus zwischen den GPU-Generationen zwischen 24 und 30 Monaten bei Nvidia, was dann auch für die Nachfolgegeneration von "Ada Lovelace", welche am 12. Oktober 2022 mit der GeForce RTX 4090 eingeführt wurde, gelten dürfte.

Darüber hinaus könnte Nvidia mit einem Refresh der "Ada Lovelace" auch noch im kommenden Jahr neue Grafikkarten auf den Markt bringen. Die Refresh-Varianten, welche auch nicht mit jeder Hauptgeneration veröffentlicht wurden, folgen keinem festgelegten Release-Zyklus. Nvidia dürfte für einen Refresh allerdings vorher die Marktsituation genauestens beobachten und nur aktiv werden, wenn durch die Konkurrenz eine Vielzahl von Verkäufen einzubüßen sind.