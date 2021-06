USA hebt Sanktionen gegen TikTok und WeChat auf

Der aktuelle US-Präsident Joe Biden hat den von Trump angestoßenen Versuch der Unterbindung der Apps nun fallengelassen. Allerdings möchte Biden, dass die Apps genau geprüft werden, ob diese ein Sicherheitsrisiko für die USA darstellen können und enge Verbindungen zu anderen Staaten und deren Regierungen nachzuweisen sind.

Die in Betreiber der Apps, welche in China ansässig sind, konnten die von der Trump-Regierung geforderten Verbote bislang vor den Gerichten aber auch abwehren. Ein Richter hat in den USA bereits festgestellt, dass die damalige einstweilige Verfügung gegen die sozialen Netzwerke nicht rechtlich ausreichend gedeckt waren.

Biden sieht China als größten Konkurrenten und Rivalen der USA, allerdings hält sich der aktuelle US-Präsident mit konkreten Anfeindungen gegen das Land oder die Regierung zurück.