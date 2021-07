TSMC: Deutschland soll als möglicher Produktionsstandort infrage kommen

Laut Mark Liu, einem Vorsitzenden von TSMC, soll das Unternehmen bereits bei einer vorläufigen Prüfung einen möglichen Produktionsstandort in Deutschland evaluieren.

Bislang konzentriert TSMC die Fertigungsfabriken in Taiwan und hat nur wenige weitere Standorte in der Welt verteilt. Künftig will das Unternehmen stärker expandieren und weitere Fertigungsfabriken in anderen Teilen der Welt aufbauen.

In den USA ist der Bau einer Chipfabrik in Arizona bereits geplant, welche im Frühjahr 2024 eingeweiht werden könnte. Mit den neuen Fabriken für Verbraucherelektronik sollen die Produktionswege verkürzt und auch die Sicherheitsstandards der jeweiligen Länder leichter zu erfüllen sein. Insgesamt soll die Halbleiterindustrie weltweit aufgestockt werden um den höheren Bedarf an der Chiptechnologie bedienen zu können.