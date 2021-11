Alder Lake: Liste aller Games, die wegen Kopierschutz nicht auf neuen Intel Prozessoren laufen

Aktuell werden mehr als 50 Spiele registriert, welche noch nicht mit den neuesten Alder-Lake-Prozessoren der 12. Core-i-Generation von Intel kompatibel sind.

Konkret handelt es sich bei den Spielen um meist ältere Titel, welche mit dem sehr starken Kopierschutz von Denuvo versehen sind. Das Problem ist die digitale Rechteverwaltung DRM von Denuvo, welche mit dem Hybrid-System aus zwei verschiedenen Kernen der Alder-Lake-CPUs nicht zurechtkommt.

Sowohl Intel als auch Denuvo und die Entwicklerstudios arbeiten derzeit daran, das Problem zu lösen. Ältere Versionen von Denuvo erkennen die Effizienz-Kerne der Alder-Lake-Prozessoren als zweites System und beenden daraufhin das Spiel. Da die Kerne nicht immer aktiv sind und nicht immer hinzugeschaltet werden, kann eine Spiele-Session mit einem noch nicht kompatiblen Spiel nach wenigen Minuten abstürzen, oder erst nach mehren Stunden.

Eine Reihe von Patches für die Problematik ist für Mitte November 2021 bereits geplant, in den darauffolgenden Monaten sollen dann noch weitere Spiele gepatcht werden. Zu den bekanntesten Spielen, welche bislang nicht mit den Alder-Lake-Prozessoren von Intel kompatibel sind, gehören 'Far Cry Primal', 'For Honor', 'Anthem', 'Star Wars Jedi Fallen Order' und 'Mortal Kombat 11'. Eine Liste aller inkompatiblen Spiele hat Intel bereits zusammengestellt und zudem die geplanten Veröffentlichungen der Patches hinzugefügt.

Als Zwischenlösung können die Effizienz-Kerne bei den Alder-Lake-Prozessoren abgeschaltet werden, wenn ein inkompatibles Spiel gespielt werden soll. Über den UEFI-Menüpunkt "Compatibility Support Module" beziehungsweise CSM kann der "Legacy Game Compatibility Mode" aktiviert und die Effizienz-Kerne manuell mit der "Rollen-Taste" deaktiviert und bei Bedarf wieder aktiviert werden.

Update: Intel hat mitlerweile eine Liste aller Spiele herausgegeben die von dem Problem betroffen sind und welche bereits gepatched wurde.

Liste der betroffenen Spiele

Spiele die betroffen sind aber durch den Workaround oder Update auf Windows 11 wieder laufen.

