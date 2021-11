be quiet! Light Wings: Leise Lüfter mit ARGB-Beleuchtung

Montag, 08. Nov. 2021 18:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Netzteil und Kühlerspezialist be quiet! präsentiert mit den neuen Light Wings neue Premium-Lüfter mit Beleuchtung.

Die neuen Lüfter der Light-Wings-Serie von be quiet! sind mit einer effektvollen Beleuchtung und ARGB-LEDs ausgestattet. Bei der Entwicklung der Lüfter hat der Hersteller ein besonders Augenmerk auf eine hohe Leistungsfähigkeit bei einem geräuscharmen Betrieb gelegt.

Angeboten werden die neuen be quiet! Light Wings als PWM-Lüfter mit selbst regulierenden Drehzahlen. Über der 4-Pin-Anschluss kann das Mainboard dabei selbst die nötige Leistung abrufen. Die Lüfter werden in zwei unterschiedlichen Varianten und Größen angeboten. Die Standard-120-mm-Variante arbeitet mit maximal 1.700 Umdrehungen pro Minute, während die 140-mm-Lüfter mit maximal 1.500 U/min zu Werke gehen. Darüber hinaus werden noch High-Speed-Varianten der Lüfter mit 2.500 (120-mm-Lüfter) und 2.200 (140-mm-Lüfter) Umdrehungen pro Minute für den Einsatz an Hochleistungsradiatoren angeboten.

Der außerordentlich dicke Rahmen der Lüfter soll ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Lautstärke und Leistung ermöglichen. Die verwendeten Rilfe-Lager sollen sehr robust sein und sind für eine Betriebsdauer von bis zu 60.000 Stunden ausgelegt.

Die neuen be quiet! Light Wings werden ab dem 23. November als Single- und Triple-Packs inklusive ARGB-Hub für die Einstellung der Beleuchtung angeboten:

Single-Packs:

Light Wings 120mm PWM: 22,90 Euro

Light Wings 120mm PWM high-speed: 22,90 Euro

Light Wings 140mm PWM: 23,90 Euro

Light Wings 140mm PWM high-speed: 23,90 Euro

Triple-Packs (inklusive ARGB-Hub):

Light Wings 120mm PWM Triple-Pack: 69,90 Euro

Light Wings 120mm PWM high-speed Triple-Pack: 69,90 Euro

Light Wings 140mm PWM Triple-Pack: 72,90 Euro

Light Wings 140mm PWM high-speed Triple-Pack: 72,90 Euro