Intel Core i9-12900KS: Alle Spezifikationen und Preis bestätigten

Der Online-Händler Newegg hat den Intel Core i9-12900KS in das eigene Portfolio aufgenommen und damit alle Spezifikationen des Prozessors sowie den Preis bestätigt.

Der Intel Core i9-12900KS wird ab sofort bei Newegg gelistet und für 800 US-Dollar plus Steuern verkauft. Umgerechnet würde der Prozessor hierzulande rund 865 Euro kosten.

Die Spezifikationen wurden bereits in den vergangenen Wochen immer wieder von verschiedenen Quellen als Spekulationen genannt. Der LGA1700-Prozessor der zwölften Core-i-Generation von Intel wird über acht Performance- und acht Effizienz-Kerne verfügen und dank der HyperThreadring-Technologie der Performance-Kern bis zu 24 Threads gleichzeitig bearbeiten können. Der Level-3-Cache des Prozessors wird mit 30 Megabyte und der Level-2-Cache mit 14 Megabyte angegeben. Die maximale Turbo-Power des Prozessors wird mit 241 Watt angegeben, wobei der Prozessor mit einer TDP von 150 Watt gelistet wird. Als Grafikkarte ist bei dem Intel Core i9-12900KS eine Intel UHD Graphics 770 verbaut. Der Prozessor unterstützt DDR4-RAM mit bis zu 3.200 MHz und DDR5-RAM mit bis zu 4.800 MHz.

Die maximale Taktfrequenz des Intel Core i9-12900KS wird mit 5,3 GHz angeben, welche allerdings nur kurzfristig und abhängig von der Kühlung angelegt werden kann. Der neue Intel Core i9-12900KS ist als Konter zu AMDs neuen Ryzen 7 5800X3D geplant, welcher am 20. April in den Handel kommen soll und sich als schnellste Gaming-Prozessor am Markt etablieren sollte. Mit dem Core i9-12900KS kann der Intel wohl noch vor dem Release des AMD-Pendants dem Prozessor den Titel streitig machen, wenn auch der Preis des Ryzen 7 5800X3D mit umgerechnet rund 410 Euro wohl deutlich geringer ausfällt als der des Core i9-12900KS.