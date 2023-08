Intel Core i7-14700K mit 8P-Kernen und 12E-Kernen bestätigt

Das absolute Topmodell der kommenden Prozessoren der 14.ten Core-i-Generation von Intel wird auf die gleiche Anzahl von Kernen zurückgreifen, wie das aktuelle Modell.

In einem Video zu den neuen Mainboards mit 700er-Chipsätzen zeigt MSI auch die finale Kernanzahl der noch unveröffentlichten Prozessoren der Raptor-Lake-S-Refresh-Generation. Konkret werden die Performance und Effizienz-Kerne des Intel Core i5-14600K, des Core i7-14700K und Core i9-14900K genannt.

Dabei deutlich wird, dass Intel die maximale Anzahl an Kernen bei dem Core i9-14900K im Vergleich zu dem Core i9-13900K nicht anheben wird und diese bei 8 Performance-Kernen und 16 Effizienz-Kernen belässt. Der Intel Core i7-14700K hingegen bekommt im Vergleich zu dem Core i7-13700K vier weitere Effizienz-Kerne spendiert, sodass der Prozessor dann auf insgesamt acht Performance-Kernen und 12 Effizienz-Kerne zurückgreifen kann. Der Core i5-14600K orientiert sich wieder direkt an dem Vorgänger in Form des Core i5-13600K mit sechs Performance-Kernen und acht Effizienz-Kernen.

Intel wird nach den Informationen von MSI keine größeren Architektur-Anpassungen bei den Refresh-Prozessoren vornehmen und auch die gleiche 10nm-Fertigung für die neuen Prozessoren verwenden, welche auch schon bei den CPUs der 13.ten Core-i-Generation verwendet wurde. Der allgemeine Performancegewinn wird dementsprechend nur über den Takt der Prozessoren gewonnen, welche je nach Modell einen Performancegewinn von nur rund 3 Prozent bieten soll. Eine Ausnahme stellt dabei der Core i7-14700K dar, welcher mit vier extra Effizienz-Kernen eine Performance-Steigerung von fast 17 Prozent im Vergleich zum Vorgänger erfährt.

Die entsprechenden Informationen hat MSI bereits wieder zurückgezogen, allerdings konnte diesmal die Kollegen von Fudzilla die Informationen schnell genug sichern und stellen diese zur Verfügung.