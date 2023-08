Microsoft startet aggressive Werbung für Bing mit ChatGPT in Windows 11

Bereits im Februar des aktuellen Jahres hat Microsoft den Chatbot ChatGPT in die eigene Suche integriert. Nach den ersten erfolgreichen Tests kann die künstliche Intelligenz von OpenAI auch noch in anderen Produkten von Microsoft, wie etwa Skype, gefunden werden.

Wer das aktuelle Betriebssystem Windows 11 von Microsoft als Insider-Version benutzt, wird derzeit mit einem Pop-Up darauf aufmerksam gemacht, dass ab sofort die Nutzung von ChatGPT auch in dem Chrome-Browser über die Suchmaschine Bing möglich ist. Microsoft empfiehlt dabei Bing, als Standard-Suchmaschine im Chrome einzurichten, alternativ kann natürlich auch Microsoft Edge direkt mit ChatGPT-Integration aufwarten.

Microsoft bietet zudem die Möglichkeit, über Suchanfragen bei Bing Rewards-Punkte zu sammeln. Die gesammelten Punkte können dann für Gutscheine, beispielsweise für Media Markt eingetauscht werden.

Die Pop-Up-Werbung soll vorerst nur Anwendern der aktuellen Insider-Builds von Windows 11 gezeigt worden sein. Die Meldung stammt aus der lokalen Datei BGAUpsell.exe, welche in dem temporären Windows-Ordner "C:WindowsTempMUBSTemp" zu finden ist. Microsoft will zudem die Wahl der Standard-Suchmaschine in Windows vereinfachen, sodass künftig nicht nur die Suche in der Taskleiste über Bing erfolgen soll, sondern alternativ auch mit Google oder einer anderen Suchmaschine direkt im Internet gesucht werden kann.

Bedingt durch Privatsphäre-Regelungen in der EU muss Microsoft auch künftig um Erlaubnis fragen, wenn ein Windows-Nutzer die eigenen Login-Daten bei anderen Diensten von Microsoft verwenden will.