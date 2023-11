MSI Vigor GK41 im Test - Der Preis ist Trumpf! Inhaltsverzeichnis > [1] MSI Vigor GK41 [2] Software und Beleuchtung, Praxis [3] Fazit

Mechanisch und RGB für unter 60 Euro? Seit Jahren ist MSI ein bekannter Name wenn es um PC-Hardware in der Gaming-Szene geht und hat dies vor allem seinen Mainboards und auch Laptops zu verdanken. Mit der Zeit hat sich das Angebot von MSI im Bereich Gaming-Hardware aber immer weiter entwickelt. Mittlerweile ist man zum Vollsortiment-Anbieter geworden und hat auch Gaming Peripherie wie Mäuse und Tastaturen, Stühle und vieles mehr parat. Zuletzt haben wir uns die MSI Clutch GM51 Lightweight oder die MSI Vigor GK71 SONIC RGB genauer angeschaut. Nun stellt MSI eine weitere Tastatur vor, die das Portfolio nach unten ergänzt. Die neue Vigor GK41 ist eine mechanische Vollformat-Tastatur mit schicker "RGB-Beleuchtung". Bei der Ausstattung verlässt man sich also direkt auf grundsolide Werte, die aktuell im Trend sind. Die meisten Einstellungen lassen sich bequem direkt an der Tastatur vornehmen ohne zwingend auf eine Software angewiesen zu sein. Eine Besonderheit in der Preisklasse der GK41 ist der Einsatz der Kailh-Red-Taster. Mit etwa 60 Euro ist die Tastatur die günstigste in dieser Kategorie. Die Tastatur verzichtet zwar auf eine Handballenauflage, aber angesichts des günstigen Preises fragt man sich, wo wurde denn hier genau gespart? Wir finden es für euch heraus. Technik, Design, Layout Die MSI Vigor GK41 ist eine klassische Tastatur mit vollständigem Layout, also mit Nummernblock und allen Tasten von F1 bis F12. Das Modell ist komplett aus schwarzem Kunststoff gefertigt, was der Verarbeitung insgesamt jedoch keinen Abbruch tut. Durch das hohe Gewicht wird eine gewisse Wertigkeit unterstrichen. Man hier also zum Preis von 60 Euro ein echtes Stück Hardware in der Hand. Als Taster setzt man wie bei MSI schon mehrfach, auf die Kailh-Schalter in der roten Version, die vor allem für Vielschreiber oder Gamer interessant sein sollten. Die Taster gelten als gute Alternative zu den bekannten Cherry Tastern. Die Tastenkappen sind komplett schwarz und können mit dem beiliegenden Werkzeug einfach entfernt werden. Abseits der Standardtasten bietet die GK41, man möchte sagen, auch typisch für MSI einige Interessante Schnelltasten. Darunter eine MSI Afterburner-Taste sowie diverse Einstellungsmöglichkeiten der RGB-Beleuchtung direkt auf der Tastatur. Das ganze wir wie von vielen Tastaturen bekannt mit einer FN-Taste gelöst. Dank des 6+N-Key-Rollover erkennt die Tastatur automatisch wenn mehr als 6 Tasten gedrückt werden und schaltet dann automatisch von 6- auf N-Key-Rollover um. Funktions-LEDs wie Numblock finden sich klassisch auf der rechten Seite, etwas ins Design eingelassen. Das Kabel auf der Rückseite ist fest integriert. Kabelführungen gibt es auf der Rückseite nicht. Dafür sorgen vier gummierte Füße für einen sicheren Halt aufm dem Schreibtisch. Die beiden hinteren können je nach Wunsch in 3° oder 7° als Anstellungswinkel eingestellt werden. MSI stellt die Füße seitlich hoch, was auch bei uns bevorzugt wird, da diese dann beim schieben der Tastatur nicht so schnell umklappen. Jeder Taster auf der GK41 ist dabei mit einer RGB-Beleuchtung ausgestattet, womit wir auch beim Knackpunkt des Modells angekommen sind. Denn so manch einer mag sich unter einer "RGB-Beleuchtung" etwas anderes vorstellen als das was er bei der GK41 vorfindet. Die Tastatur leuchtet zwar in bunten Farben ist aber in der Konfiguration der Beleuchtung stark eingeschränkt. Die Beleuchtung besteht nämlich nur aus 10 Zonen in 6 festen Farben. Die Verarbeitung ist auf einem für den Preis hohen Niveau und sämtliche Funktionen die für den Gaming-Alltag benötigt werden sind bei der GK41 eigentlich auch mit dabei. Auf den "besonderen Luxus", den viele Tastaturen über 100 Euro oder sogar mehr bieten muss mal allerdings verzichten. So besitzt die Tastatur zum Beispiel schon kein Drehrad zur Laustärkeeinstellung, wie es bei vielen teuren Tastaturen zu finden ist. Lieferumfang und technische Daten Die MSI Vigor GK41 kommt mit einem Quick-Start-Guide, einer Garantiekarte und einem Tastenentferner. Technische Spezifikationen Gehäuse Kunststoff

Keyswitches Kailh Red Hintergrundbeleuchtung Individuell beleuchtet und pro Taste programmierbar LED Farbe RGB, 16,8 Millionen Farben via Tastatur oder MSI Center mit 10 Beleuchtungszonen Tastenkappen ABS mit Hintergrundbeleuchtung kompatibel Makro-Tasten Nein Konnektivität 1 x USB 2.0+ Typ-A USB-Durchgang Nein USB-Berichtsrate - Matrix 6+N-Key-Rollover mit 100% Anti-Ghosting On-Board-Profile Ja 3 Media Keys Ja dediziert und Hotkeys mit der FN-Taste und Lautstärkeregler Helligkeits-Taste Ja via Tastenkombination Windows-Sperrtaste Ja Einstellbare Höhe Ja Handauflage Nein MSI Center (Software) Unterstützt in Windows 10 und Höher Kabel 1.8m , geflochtene Faser Abmessungen 442 (L) x 138 (W) x 26(H) mm Gewicht 1,10kg Weiter: Weiter: Software und Beleuchtung, Praxis Inhaltsverzeichnis:

