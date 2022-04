Intel Core i9-12900KS auf 7,45 GHz übertaktet

Der neue Core i9-12900KS von Intel tritt als High-End-Prozessor gegen den Ryzen 7 5800X3D mit V-Cache als schnellste Gaming-CPU an.

Eine gute Übertaktbarkeit des Prozessors unter extremen Bedienungen konnten nen der Overclocker TSAIK dem Intel-Prozessor attestieren. Der Intel Core i9-12900KS kann bereits ab Werk eine hohe Taktrate von 5,2 GHz vorweisen und lässt sich dank offenem Multiplikator mit Anpassungen der Spannungen noch weiter übertakten.

Bei dem Overclocking-Versuch des Core i9-12900KS von TSAIK wurde flüssiger Stickstoff als Kühlmittel verwendet. TSAIK gehört dem MSI Team bei, weshalb auch ein Mainboard des Herstellers in Form des MSI MEG Z690 Unity-X für den Test verwendet wurde. Bei dem Test kamen zwei RAM-Riegel zum Einsatz, welche nur als Samsung-Modelle gekennzeichnet wurden.

Den Weltrekord des höchsten Taktes bei dem Core i9-12900KS kann damit vorerst TSAIK für sich beanspruchen. Einen Großteil der ausführbaren Benchmarks mit dem Core i9-12900KS nimmt hingegen der Overclocker Splave ein, welche den Prozessor in vielen Benchmarks wie dem Cinebench oder Geekbench sowie Wprime und SuperPi getestet hat. Bei Splave kommt das ASRock Z690 Aqua OC als Mainboard zum Einsatz und als RAM dient ein Trident-Z5-Kit von G.SKILL. Erwartet wird, dass in den kommenden Wochen mehr Einträge des Core i9-12900KS bei HWBot zu finden sein werden, darüber hinaus darf gespannt erwartet werden, wie sich der Ryzen 7 5800X3D in den verschiedenen Benchmarks und bei Overclocking schlagen wird.