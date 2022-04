Chieftec Scorpion 4: Schickes Tower-Gehäuse mit vier ARGB-Lüftern

Freitag, 08. Apr. 2022 12:11 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das neue Scorpion 4 von Chieftec ist ein Tower-Gehäuse für Mainboards bis hin zum ATX-Standard. In dem Gehäuse können zwei 3,5- und zwei weitere 2,5-Zoll-Festplatten oder SSDs verbaut werden.

Das I/O-Panel des Scorpion 4 bietet nicht nur die obligatorischen Audio-Anschlüsse, sondern kann auch bei einem USB-2.0- und zwei USB-3.2-Gen1-Ports aufwarten. Für das Netzteil steht ein Einschub mit einer Länge von bis zu 200 Millimetern zur Verfügung und der verbaute CPU-Kühler kann eine Höhe von 166 Millimetern einnehmen. Grafikkarten, die in dem Scorpion 4 verbaut werden, dürfen eine Länge von 349 Millimetern nicht überschreiten.

Für die Installation von Lüftern stehen in der Front drei 120-mm-Slots sowie auf der Rückseite ein 120-mm-Platz zur Verfügung. Zusätzlich können in der Gehäuseoberseite noch zwei 120-mm-Lüfter verbaut werden. Bereits ab Werk verbaut Chieftec in dem Scorpion 4 gleich vier 120-mm-Lüfter der A-RGB-Rainbow-Serie, wovon drei in der Front und einer am Heck positioniert sind.

Dank der Verwendung von gehärtetem Glas sowohl bei den Seitenfenstern als auch bei der Front, sind die Lichteffekten, welche der Anwender bei den Lüftern selbst bestimmen kann, sehr gut bei dem Scorpion 4 zu erkennen. Die Beleuchtung der Lüfter sind mit allen handelsüblichen RGB-Programmen der Mainboardhersteller, wie RGB-Sync, Aura Sync und RGB Fusion kompatibel.

Chieftec wird das neue Scorpion 4 ab Mai 2022 anbieten. Das Gehäuse wird mit einer 24-monatigen Garantie angeboten, Angaben zum Preis des neuen Modells machte der Hersteller allerdings noch nicht. Der Vorgänger in Form des Scorpion 3 wird aktuell für rund 100 Euro verkauft.