Chieftec Hunter 2: Großes Gehäuse mit guter Belüftung und ARGB-Lüftern

Das neue Hunter 2 (GS-02B-OP) präsentiert sich mit einem Frontpanel aus gebürstetem Aluminium sowie Mesh für eine gute Belüftung der verbauten Hardware. Bereits am Werk sind bei dem Hunter drei Rainbow ARGB-Lüfter in der Front verbaut sowie ein Rainbow ARGB-Lüfter im Heck.

Das große Seitenfenster aus gehärtetem Glas des Gehäuses erlaubt eine gute Sicht auf die Hardware. Dank zwei Scharnieren an der Rückseite lässt sich die Gehäuse mit dem Sichtfenster einfach aufklappen, für eine besonders einfache Installation der Hardware.

Zu den Features des Hunter 2 gehört ein ARGB-Controller-Hub für die Lüfter, welcher mit den meisten Programmen der Mainboard-Hersteller kompatibel ist und damit auch die Integration in ein bestehendes Beleuchtungskonzept ermöglicht.

Die maximale Länge der verbauten Grafikkarte in dem Hunter 2 wird mit 320 Millimetern angegeben und für den CPU-Kühler steht eine Höhe von maximal 170 Millimetern zur Verfügung. In dem Gehäuse lassen sich neben den installierten Lüftern noch zwei weitere 120- oder 140-mm-Modelle an der Oberseite des Gehäuses befestigen.

Das I/O-Panel befindet sich ebenfalls auf der Oberseite des Gehäuses und bietet einen USB-Typ-C und einen USB-Typ-A-Anschluss sowie eine Dimmer-Taste für die Beleuchtung und eine Taste für die Umstellung der Beleuchtung. Die obligatorischen Audio-Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon sowie der Start- und Reset-Knopf sind ebenfalls an dem I/O-Panel zu finden.

Angeboten wird das neue Hunter 2 von Chieftec mit 24 Monaten Garantie ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 69,90 Euro.